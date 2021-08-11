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«Кто-то боится ее слова»: певец Саша Попов прокомментировал недопуск Булановой на выборы

  /   Обновлено: 11 августа 2021 19:59
Общество
«Кто-то боится ее слова»: певец Саша Попов прокомментировал недопуск Булановой на выборы
instagram.com  /  @sashapopov911

, 11 августа. Певец Саша Попов прокомментировал отказ ТИК регистрировать заслуженную артистку Татьяну Буланову в качестве кандидата на выборы в ЗакС и назвал причины такого решения.

Исполнитель считает, что Буланова является достаточно весомой фигурой, чтобы кого-то напугать в правительстве. Именно поэтому, по его мнению, ей закрывают дорогу в Законодательное собрание Петербурга.

«У Тани за спиной большой штат поклонников. Видимо, ее кто-то боится, боятся ее слова. Народ пойдет за ней быстрее, чем за каким-то депутатом, которого никто не знает. Она просто кому-то мешает», — отметил артист в комментарии корреспонденту издания «Экономика сегодня».

Музыкант искренне не понимает, почему певица с многомиллионной армией поклонников до сих пор носит статус «заслуженной», хотя давно уже должна была быть признана «народной». По мнению Попова, у Булановой колоссальная поддержка от фанатов.

Кроме того, первые шаги артистки в политике положительно отметили и петербуржцы — инициатива звезды о «Ленинградской надбавке» собрала больше 100 тысяч подписей. Буланову в этом поддержали и многие звездные коллеги, отметив ее стремление помогать простым гражданам.

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