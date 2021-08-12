Режиссер фильма с Толкалиной в роли Красоты: Сказки для меня — высший пилотаж

Режиссер Наталья Лебедева призналась ФАН, что съемки фильма «Феодосийская сказка» проходили легко, никаких сложностей во время процесса не возникало.

Жительница Крыма в эксклюзивном интервью рассказала, что применяет во время работы — «кнут» или «пряник», как осуществлялось взаимодействие с главной звездой проекта Любовью Толкалиной, и почему ее отрицательную героиню, злую волшебницу, зовут Красотой.

/ Фото Валентины Пиксановой

«Здесь именно командная работа»

— Наталья, насколько я понимаю, это ваш первый опыт в большом, скажем так, кино? О вас практически ничего не известно. Расскажите немного о себе, и как вы пришли в кинематограф?

— Да, это мой дебют в большом кино, ранее я сняла несколько короткометражных фильмов, которые участвовали на некоторых фестивалях. Я училась в школе «Артерия кино», есть такая в Москве, на курсе Владимира Аленикова. Я ее закончила и тоже сняла короткометражный фильм — у Владимира Михайловича все обязательно должны снять фильм, поэтому тут без вариантов (смеется).

Задача стояла — снять маленький фильм, минуты на три-пять, при этом там должна была присутствовать драматургия и была видна игра актеров.

Ну а в кинематограф я попала, когда переехала в Ялту и пошла учиться на курсы режиссера монтажа, там был такой мастер как Антон Яруш. Решила получить дополнительные знания, потому что к тому моменту я уже монтировала, но поняла, что мне нужно дальше развиваться в этом направлении.

Так случилось, что там же был и курс режиссуры, я об этом узнала и попала в хорошую группу. Мы всей командой сняли учебный фильм «Жди меня», и я была режиссером. Далее последовала детская короткометражная картина «Изольда», которую я сняла уже сама. Нашла сценарий Елизаветы Трусевич, и она разрешила мне его использовать. Для того, чтобы понимать вообще — мое это или не мое (смеется).

— И что вы в итоге поняли?

— Сняв этот фильм, я поняла, что, во-первых, мне есть что сказать, во-вторых, у меня получается организовывать людей, вдохновлять их, и чтобы все на одной волне сообща шли к результату. А это очень важно в такой работе, как кинематограф, здесь именно командная работа.

— Да, ведь в съемочной группе обычно много людей всегда задействовано…

— Вот у нас в «Феодосийской сказке» 50 человек было. И все должно работать очень четко, как единый и слаженный механизм. Думаю, у нас это получилось.

— Вы сказали, что переехали в Ялту. Вы крымчанка или стали крымчанкой?

— Я стала.

— А давно переехали?

— Ну, уже лет семь.

/ Фото Валентины Пиксановой

— То есть, в принципе, Крым для вас — далеко не чужая территория, и, наверное, неудивительно, что события в вашем фильме происходят там. Как вообще появилась идея снять его и почему именно сказка?

— Иногда наступает такой момент, когда ты хочешь поделиться с другими тем, что у тебя есть. Какая-то накопленная информация, какой-то опыт Ты хочешь об этом рассказать, и ты не можешь этого не сделать. Поэтому просто берешь и делаешь.

Когда я искала сценарий, а он же не родился вот так просто, то, действительно, обращалась к одному, второму — с идеей написать его... И только когда обратилась к Саше Махонину и спросила: «Ну, может быть, у вас получится с идеей?», все сошлось. Он вдохновился, немножко, конечно, по-своему сделал, но тем не менее написал то, что созвучно мне, и то, что мне хочется сказать.

Я за этот сценарий не то, чтобы ухватилась, он и написан ведь больше под меня, потому что Саша меня знает, и когда он его создавал, видел меня режиссером. В общем, все в итоге сложилось.

Вы знаете, когда есть идея и когда ты в нее веришь, то как-то все удачно получается. Ты идешь и просто делаешь это.

— Вам хотелось снять именно сказку? И каждый человек может благодаря ей извлечь для себя то-то полезное, нужное, хорошее, доброе, прекрасное…?

— Для меня сказки, можно сказать, — высший пилотаж. Мы же оказались в таком месте, где снималось очень много сказок, сказочных фильмов, и Александром Птушко, и Александром Роу. Возможно, само пространство так повлияло на меня, я не знаю (смеется). Но мне нравится этот жанр, и я постоянно мечтаю, нахожусь в этом состоянии, поэтому для меня все это естественно.

Сказать, что я задавалась целью, что хочу только вот это или это, не могу. Оно идет так, как я это вижу у себя в голове, в своем воображении. Тут все в совокупности.

Я бы, честно говоря, дальше продолжила эту историю. Она меня вдохновила, созвучна с тем, что я хочу сказать. Например, идея превращения в животных, она была моя, я так это вижу, и мы воплощаем.

— Вы имеете в виду то, когда, например, гора Аю-Даг превращается в живого медведя?

— Да-да, и не только она. Я часто вижу в горах какие-то силуэты, и мне очень хотелось это показать. Когда я поделилась мыслями с членами команды, они такие: «Да?!» То есть никто не видит, и я говорю: «Это же так естественно, неужели вы не видите?»

/ Фото Валентины Пиксановой

«Работа с Любой — просто удовольствие!»

— Съемки где проходили? Только в Феодосии или были еще какие-то, как говорят киношники, локации?

— У нас было четыре переезда. Сначала снимали в Ялте, потом поехали в Солнечную долину (село под Судаком. — Прим. ФАН) — снимать как раз «Страну мечты», затем перебрались в Феодосию и потом еще поехали снимать дом дедушки, он под Севастополем.

— Как проходил съемочный процесс: все шло как по маслу, или было тяжело, и возникали какие-то трудности?

— Все прошло очень хорошо, и я просто благодарна людям, которые оказались рядом со мной, которые приходили в нашу команду, вдохновлялись и присоединялись. Все работали с такой отдачей, с такой любовью, и все это настолько перекликалось. Не могу вспомнить, что появлялись очень уж большие сложности.

Меня, наверное, знаете, что спасло? То, что у меня было четкое понимание, что именно мы делаем, что снимаем, какую сцену, что я хочу в этой сцене, что хочу от актеров. Да, может быть, не все там получилось по максимуму, так, как бы мне хотелось. Но могу сказать, что на тот момент я делала все от себя максимально возможное, чтобы добиться результата. А когда ты знаешь, чего хочешь, тогда легче раздавать команды всем ребятам, и все они знают, что делать.

— А вы жесткий режиссер или мягкий? То есть используете в работе кнут или пряник?

— К сожалению, наверное, это пряник (смеется). Кнута мне все-таки не хватает, да... Но, знаете, я все равно стояла на своем, если знала, что нужно делать так и так. Я могла сказать твердо, однако кнута у меня нет. Это мне не свойственно, я не могу кнутом, нет…

/ Фото Валентины Пиксановой

— Главная звезда фильма — Любовь Толкалина. Как она работала на съемках, проявлялась ли в чем-то ее звездность или она была таким же обычным членом съемочной группы, как и все остальные?

— Работа с Любой — это просто удовольствие! Для меня это был верх профессионализма. Насколько Люба все четко делала — у нее же какой большой диапазон актерский. Все, что я говорила, ею схватывалось и выполнялось. Это, действительно, такое наслаждение, вот правда!

— Толкалина играет главную отрицательную роль — злой волшебницы. Почему же ее героиню зовут Красота, а не, скажем, Яга? Имя-то вроде бы положительное, но героиня отрицательная…

— Дело в том, что есть красота — такая броская, нарочитая, показушная, аляпистая, искусственная. Понимаете, это совсем не та красота, которая сияет изнутри. Хорошо, когда есть гармония, а у нас как раз шел перекос в сторону этого подземного царства. Красота все хорошее забрала у людей, и они тянутся к вот этой обманчивой роскоши…

А вообще, не знаю, пусть зритель сам решает! Вот сам персонаж, вот эта Красота, она именно такая, как я рассказала, но каждый уже вынесет что-то сам для себя.

— Вы остались в итоге довольны результатом? Не возникало мыслей во время просмотров фильма, что, например, «вот здесь надо было снять немного по-другому»?

— Могу точно сказать, что я сделала все максимально возможное от себя лично, то, что мне хотелось на разных этапах — и на съемочном, и на подготовительном, и на монтажном. В общем-то, такого нет: «Вот здесь надо было сделать не так». Все, что я смогла, — сделала.

Можно ли было сделать еще лучше? Возможно… Просто я не знаю — это же мой дебют. Без этой работы я бы не поняла — куда двигаться дальше, а теперь понимаю. Так, наверное, скажу.

— Следует ли в таком случае ждать «Феодосийской сказки-2»?

— Почему бы и нет! Вообще, там сам сюжет напрашивается, потому что очень хочется раскрыть получше женскую линию (смеется).

/ Фото Валентины Пиксановой

Фильм в жанре фэнтези «Феодосийская сказка» рассказывает о мальчике Мите, который впервые в жизни оказался в Крыму, где мечтает спасти дом дедушки от продажи.

С помощью волшебной книги Митя попадет в «Страну мечты», которая рождена фантазией, и на данный момент ее существование находится под угрозой…

Кроме Любови Толкалиной роли в семейной кинокартине также сыграли Николай Нечаев, Митя Махонин, Виктор Куклин, Евгений Журавкин, Мария Довгалюк, Виталий Таганов, Мария Пригоцкая, Денис Кучер, Павел Исаев и другие.

Всероссийская премьера «Феодосийской сказки» состоится в четверг, 12 августа.

Ранее актриса и певица Марина Орлова, во многом известная отечественным киноманам по роли Юлии Началовой, дала свое первое интервью после выхода замуж за актера Георгия Кирьянова.