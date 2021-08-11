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Стресс и недосып могут ускорить старение организма
Общество
Стресс и недосып могут ускорить старение организма
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Москва, 11 августа. Способами борьбы со старением являются диеты и косметические средства. Однако есть шесть привычек, которые препятствуют сохранению молодости.

Продукты с содержанием сахара могут ускорить старение. Сладости и газировка повреждают выработку коллагена и эластина, которые отвечают за процесс старения. Также на старение организма влияет алкоголь. Кожа обезвоживается и возникают воспаления и разрывы капилляров. Из-за дефицита сна, системы организма не обновляются и не успевают восстановиться.

Фактором, приближающим старение, является курение. В табачном дыме содержится много токсинов. Ускорить увядание способны солнечные лучи из-за ультрафиолета. Кроме того, к быстрому старению приводит хронический стресс. Исследование опубликовали в журнале Clinical Dermatology.

Ученые из Бразилии ранее назвали привычку, которая способна продлить жизнь. Речь идет о качестве сна.

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