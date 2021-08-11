Заявивший о божественности власти депутат Кожанов оказался непричастен к ЛДПР

Москва, 11 августа. Депутат государственного собрания Марий Эл Владимир Кожанов не входит в ЛДПР. Об этом заявил замглавы фракции в Госдуме, член высшего совета партии Ярослав Нилов.

Журналисты ранее сообщили, что депутат Республики Марий Эл на встрече с ветеранами труда заявил о божественности власти, а перед ее представителями надо кланяться.

По словам Нилова, Кожанов ранее состоял в ЛДПР. Однако депутат покинул партию в 2019 году и сдал мандат, поделился политик с РИА Новости.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее отреагировал на оскорбления азербайджанского дипломата Исфандияра Вагабзаде в адрес русских. Политик призвал создать министерство национальных проблем для защиты соотечественников за рубежом.