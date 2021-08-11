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Терапевт предупредил о неожиданном последствии перенесенного COVID-19
Общество
Терапевт предупредил о неожиданном последствии перенесенного COVID-19
pixabay.com

Москва, 11 августа. Стоматолог-терапевт Наталия Кадькалова рассказала о новом последствии перенесенной коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, люди, переболевшие коронавирусом, стали чаще обращаться с жалобами на кровоточивость десен и воспалительные процессы, наблюдающиеся в полости рта.

«Мы знаем, что COVID-19 оказывает огромное влияние на кровь и на все процессы, в которых она участвует», — отметила Кадькалова в беседе с радио Sputnik.

Врач объяснила, что коронавирус может воздействовать на кровь заболевших. По ее словам, когда ее приток увеличивается, возникает гипертрофия, а при дефиците крови ткани «не доедают». При этом лечение полости рта после COVID-19 оказывается длительнее обычного.

Невролог Эркин Шамсиев ранее предупредил о другом опасном последствии перенесенной инфекции. Заболевание может спровоцировать преждевременное старение.

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коронавирус последствие полость рта
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