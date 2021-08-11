Росстат зафиксировал снижение цен на овощи в стране

Москва, 11 августа. Стоимость плодоовощной продукции на российском рынке за неделю с 3 по 9 августа в среднем сократилась на 2,4%. Такая информация содержится в материалах Росстата.

Так, цена на морковь опустилась на 8,8%. А помидоры на прошедшей неделе обходились россиянам дешевле на 5,1%. Цены на огурцы также продемонстрировали снижение — на 4,9%, следует из данных ведомства.

Подешевели также картофель и лук репчатый. Падение цен составило 4,7 и 0,3% соответственно. Вместе с тем опустились цены на некоторые фрукты. Например, средневзвешенная стоимость яблок упала за первую неделю августа на 0,2%.

Аналитики спрогнозировали повышение цен в России на 6,4% в августе. Факторами замедления инфляции в этом месяце станут сезонное уменьшение цен на фрукты и овощи, а также мировое снижение цен на товарно-сырьевых рынках.