Экс-главу кабмина Северной Осетии арестовали в Москве по делу о растрате

Москва, 11 августа. Басманный районный суд арестовал экс-главу Северной Осетии Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора ОАО «ОЗАТЭ» Аиду Габараеву, обвиняемых в растрате.

Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовал следователь. Фигуранты дела останутся в СИЗО до 10 октября 2021 года, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Адвокаты просили назначить подзащитным более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий или залога, но им было отказано.

Бывшие осетинские чиновники были задержаны 10 августа. Следствие считает, что они могут быть причастны к растрате 180 млн.