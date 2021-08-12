Актер Иван Ожогин удивился недопуску Булановой к выборам

Российский театральный актер и музыкант Иван Ожогин прокомментировал известие об отказе в регистрации Татьяны Булановой на выборы в петербургский парламент. В беседе с ФАН он выразил сожаление, что певице помешали донести свои идеи до Законодательного собрания города.

Накануне известная певица, баллотирующаяся от партии «Родина», столкнулась с несправедливостью избирательной комиссии, которая забраковала часть подписей в поддержку кандидата. Напомним, Буланова выступала с инициативой «Ленинградская надбавка» по ежемесячным выплатам пенсионерам Санкт-Петербурга.

«По моему ощущению, насколько я вижу людей — как они говорят, рассказывают что-то, обещают и что-то выполняют или не выполняют, — тут все может быть двояко. Да, могут и вставлять палки в колеса. Есть люди, которым это не нравится, по карману которых напрямую ударит такая инициатива и такой закон. Вообще закон прекрасный, а Татьяна — прекрасный человек, прекрасный музыкант и певица. Мне очень жаль, что у нас вот так [проходит предвыборная кампания]», — поделился мнением Иван Ожогин.

Global Look Press / Semen Likhodeev/Russian Look

Предвыборная кампания в Петербурге действительно вызывает массу вопросов, а напряжение в преддверии сентябрьских выборов растет с каждым днем. Как отмечает артист, нашей политике не всегда удается похвастаться прозрачностью.

«Честно говоря, я не очень вникаю в ситуацию с политикой. Она у нас бывает редко чистой, в большинстве, по крайней мере, случаев», — заключил музыкант.

Ранее популярный актер Алексей Нилов назвал дискриминацией недопуск Татьяны Булановой к участию в выборах. Звезда телесериала «Улицы разбитых фонарей» считает, что решение территориальной избирательной комиссии — целенаправленная атака на певицу.