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Рекордное повышение стоимости газа зафиксировано в Европе
Экономика
Рекордное повышение стоимости газа зафиксировано в Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 августа. Стоимость голубого топлива в ходе торгов превысила 550 долларов. Полученный результат считается новым рекордным значением на европейском рынке.

Цена сентябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF находилась на уровне 550,26 доллара по состоянию на 15:54 по московскому времени. В настоящее время рост стоимость ускорился до 552,12 доллара за тысячу кубометров. Котировки газа увеличились практически на 3% за один день относительно предыдущего закрытия, передает ТАСС.

Повышение значений произошло в результате аварии на заводе корпорации «Газпром» в Ямало-Ненецком автономном округе. На предприятии по переработке конденсата для транспортировки под Новым Уренгоем возник пожар, который потушили 6 августа.

Российский холдинг «Газпром» ранее сообщил, что почти восстановил транзит по трубопроводу «Ямал — Европа». Прокачка топлива составила 1,8 млн кубометров во вторник.

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