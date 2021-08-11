Рекордное повышение стоимости газа зафиксировано в Европе

Москва, 11 августа. Стоимость голубого топлива в ходе торгов превысила 550 долларов. Полученный результат считается новым рекордным значением на европейском рынке.

Цена сентябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF находилась на уровне 550,26 доллара по состоянию на 15:54 по московскому времени. В настоящее время рост стоимость ускорился до 552,12 доллара за тысячу кубометров. Котировки газа увеличились практически на 3% за один день относительно предыдущего закрытия, передает ТАСС.

Повышение значений произошло в результате аварии на заводе корпорации «Газпром» в Ямало-Ненецком автономном округе. На предприятии по переработке конденсата для транспортировки под Новым Уренгоем возник пожар, который потушили 6 августа.

Российский холдинг «Газпром» ранее сообщил, что почти восстановил транзит по трубопроводу «Ямал — Европа». Прокачка топлива составила 1,8 млн кубометров во вторник.