Доходы «Газпрома» от экспорта увеличились почти в 2 раза

Москва, 11 августа. «Газпром» увеличил доходы от зарубежных поставок трубопроводного газа в январе-июне в 1,8 раза в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

Так, экспорт голубого топлива за первую половину 2021 года составил 20 млрд долларов. При этом экспортная стоимость сырья в июне возросла на 11,6% к маю — до 226,5 доллара за одну тысячу кубометров.

Физический объем экспорта газа в январе-июне увеличился на 19% относительно того же периода минувшего года, до 108,4 млрд кубометров.

В июне доходы концерна от экспорта топлива выросли на 13,4% в сравнении с маем, до 3,56 млрд долларов. Вместе с тем объем экспорта в июне упал на 1,3% в месячном выражении, до 15,7 млрд кубов.

Концерн «Газпром» почти восстановил транспортировку по газопроводу «Ямал-Европа» к уровню, фиксировавшемуся до пожара на заводе в ЯНАО. Во вторник он составил 1,8 млн кубометров в час.