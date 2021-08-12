Политологи объяснили уклонение Меркель от участия в «Крымской платформе» Зеленского

Ангела Меркель перед своим уходом с поста канцлера ФРГ не хотела бы портить российско-германские отношения, принимая участие в «Крымской платформе» Владимира Зеленского. Об этом ФАН заявили крымский политолог Владимир Джаралла и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Так собеседники агентства прокомментировали сообщение украинского портала «Вести» о том, что немецкий политик встретится с президентом Украины 22 августа, за день до начала «Крымской платформы», но не будет присутствовать на самом мероприятии.

Владимир Джаралла считает, что сигнал, подаваемый немецкой стороной, очень легко расшифровать.

«Госпожа Меркель посещает Украину, потому что украинским политикам необходимо подавать сигнал о том, что Запад их не бросает, что он по-прежнему заинтересован в Киеве и его делах, — подчеркнул политолог. — Более того, одним из своих последних визитов на посту канцлера Меркель демонстрирует важность местных властей».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

В то же время, по словам эксперта, участие канцлера Германии в самом саммите «Крымская платформа» было бы вызовом России, поскольку оно представляло бы собой посягательство на ее территориальную целостность.

«Тем самым были бы испорчены одни из важнейших отношений для Меркель — отношения с Россией и лично с президентом Владимиром Путиным, — заключил Владимир Джаралла. — Кроме того, никто не скрывает, что единственный смысл мероприятия — пропагандистский. Но участвовать в такой массовке — ниже достоинства политика первого уровня, к каким относится Ангела Меркель».

Михаил Погребинский также уверен, что Меркель не хотела бы перед своим уходом бросать вызов президенту РФ и ухудшать на ровном месте российско-германские отношения.

«Участвовать в этом странном мероприятии такой серьезный политик, как Ангела Меркель, просто не может по определению», — подчеркнул украинский политолог.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Погребинский продолжил, что для немецкого канцлера визит в Киев накануне «Крымской платформы» — сознательное решение. Эксперт предположил, какова главная цель встречи Меркель с Зеленским.

«Ясно, что это прощальная гастроль, — отметил собеседник ФАН. — По-видимому, Ангеле Меркель хотелось бы как-то сдвинуть с мертвой точки минский процесс. Думаю, что это будет последняя попытка канцлера как одного из его инициаторов, но вряд ли удачная. С другой стороны, Меркель хочет как-то договориться с Зеленским по «Северному потоку — 2». Полагаю, что это будет главный вопрос встречи».

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