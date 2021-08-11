Как BBC создало фэнтезийный фильм о россиянах в Ливии

Британское агентство BBC опубликовало видео-расследование, призванное доказать участие «ЧВК Вагнера» в ливийском конфликте. Фильм основывается на рассказах триполитанских боевиков, участвовавших в сражениях под столицей, а также данных с планшета, который якобы оставил на линии фронта некий российский боец весной 2020 года.

Авторы в очередной раз обратились к разоблаченным ранее вбросам других западных СМИ, а также пригласили поучаствовать в съемках профессиональных актеров. Те изображали бывших сотрудников частной военной компании, которые якобы согласились дать интервью британцам, но попросили не раскрывать их личности.

Редакция Федерального агентства новостей ознакомилась с псевдорасследованием, тщательно проанализировала аргументы BBC и выяснила, как западное агентство создавало новый фейк о россиянах в Ливии.

Загадочный планшет

Центральным «доказательством» фильма является белый планшет Samsung с разбитым экраном. Авторы утверждают, что его нашел на линии фронта информатор BBC из расформированного Правительства национального согласия. Он же и передал девайс съемочной группе, позволив использовать мнимый вещдок в качестве реквизита.

По версии британских журналистов, устройство на поле боя потерял боец «ЧВК Вагнера» весной 2020 года. Оно также якобы содержит данные о дислокации отрядов компании, позывные сотрудников и кадры с разведывательных беспилотников. Однако подтвердить этот рассказ невозможно.

Неизвестно, откуда на самом деле этот планшет, где и при каких обстоятельствах он попал в руки расследователей. Непонятно также, почему его передали журналистам, а не возбудили официальное расследование. Тем более, что триполитанское правительство давно безуспешно пытается доказать присутствие россиян в Ливии.

Но вместо логичных действий, ливийские чиновники, судя по рассказу, решили поделиться «уликой» с BBC, а значит передать частным лицам, которые могли загрузить в планшет любую информацию. Эти действия сделали девайс бесполезным.

В то же время недоверие вызывают и сами материалы с устройства. Приведенные в публикации BBC карты, якобы найденные на планшете, обладают рядом характерных особенностей: на них нет никакой информации о происходящем вне района к югу от Айн-Зары. Неясно также, о каких временных промежутках идет речь. Большинство кадров относится к небольшой территории в районе шоссе Салим Башир и севернее. Там весной 2020 года действительно шли бои между группировками, поддерживающими правительство в Триполи, и силами Хафтара.

Если предполагать, вслед за журналистами BBC, что красные точки с подписанными «позывными», обозначают опорные и наблюдательные пункты «ЧВК Вагнера», а синие, подписанные «духи» — их противника, то оказывается, что россияне размещали опорные точки на территории, контролируемой ПНС, а триполитанские группировки — на участках, подконтрольных ЛНА.

Prt Scr youtube.com / BBC News

Точки, подписанные «духи», находятся к югу от шоссе Салим Башир — однако эта территория находилась под контролем Ливийской национальной армии еще до начала 2020 года. С другой стороны точки, подписанные «Сокол» и «Водолаз», располагаются в зоне, которая была под контролем ПНС уже в 2019 году. А позиция, подписанная «Гимлер», расположена глубоко в тылу у триполитанских группировок.

При этом некоторые из точек, которые есть на одной приведенной карте, не повторяются на другой — там, где есть «Метла» нет «Сокола», «Водолаза» и «Гимлера». В целом, все изображения, приведенные в текстовом варианте расследования, выглядят так, словно подвергались серьезной правке в графическом редакторе.

Выдаваемые за «вагнеровцев»

Тем не менее расследователи продолжают попытки склеить все воедино. Авторы решили изучить и проанализировать обозначенные предполагаемые позывные и, используя украинский сайт «Миротворец», определить личности так называемых «вагнеровцев». Так, «Метла», по версии BBC, — 36-летний Федор Метелкин с Северного Кавказа, а Селенга — Андрей Воронцов 1993 года рождения, которого в кампании якобы назвали так из-за протекающей в Бурятии реки.

Военный обозреватель и писатель Алексей Суконкин в комментарии ФАН объяснил, почему британские журналисты не смогли бы установить личность бойцов, даже зная их позывные.

«В практике спецслужб существует правило, согласно которому агентурный псевдоним, присваиваемый агенту, не должен никоим образом сочетаться или быть схожим с фамилией или внешними данными агента, например, "мороз", " снег" или "иней" не могут быть даны человеку с фамилией, например, Холодов. А псевдоним "ушастый" или "Ван Гог" нельзя давать человеку, обладающему какими-либо изъянами в ушах», — подчеркнул он.

Более того, Федеральному агентству новостей удалось связаться с Федором Метелкиным, которого пытались выдать за бойца «ЧВК Вагнера». Он опроверг заявления британского агентства, а также заявил, что планирует обратиться в суд.

«Да, я видел расследование. Я просто в шоке, куда меня запихнули. Я в Африке никогда не был и быть не мог. Это же сказки, расскажешь кому — не поверят. Какое мое фото ливийцу показали?! Это шоу какое-то! На другом конце света к войне притянули. Я сейчас со знакомым юристом сижу и думаю, что буду в суд подавать, потому что это обвинение — просто бред. Я — спокойно работаю на стройке. Оказывается, на другом конце света планшет какой-то стратегический нашли, да еще и со мной. Просто фантастика. Никогда не думал что такое в жизни случается», — возмутился мужчина.

Прокомментировал расследование еще один фигурант — также уроженец Бурятии Владимир Анданов, которого в фильме якобы опознает неназванный очевидец. Его обозначают как бойца с позывным «Ваха». В отличие от «сослуживца», он уже встречал свою фамилию во вбросах западной прессы.

«Ржу каждый раз, когда такое выходит где-то на просторах интернета. Фотки с нашими приколами страйкольными по всему миру уже разошлись. Мол, мы боевики. Не, ну у меня таких фоток реально гигабайты, могу скинуть любому желающему. Ну это просто жесть какая-то. Конечно же я никогда не был на войне. Любой адекватный человек понимает, что там все перекручено. Ну это бред какой-то, уму не постижимо», — рассказывает Анданов.

Но даже несмотря на имеющиеся заявления россиян, указанных в расследовании BBC, вызывает недоверие источник, который журналисты использовали для поиска сотрудников «ЧВК Вагнера». Администрацию сайта «Миротворец» неоднократно обвиняли в клевете. Известны случаи, когда страница человека на «Миротворце» содержала материалы, вообще не относящиеся к нему. Даже президент Украины Владимир Зеленский признавал, что ресурс систематически публикует фейки. Таким образом, умозаключения авторов строятся на целой системе непроверяемых данных.

Список оружия

Второй уликой, которая якобы свидетельствует о присутствии россиян в Ливии, является некий список военной техники, датируемый январем 2019 года. Журналисты получили его от анонимного ливийского разведчика. При этом документ содержит также комментарии неназванных местных экспертов, которые указывают, кто может финансировать и поддерживать операцию «ЧВК Вагнера». В нем перечисляются материальные средства, необходимые для «выполнения военных задач», в том числе четыре танка, сотни автоматов Калашникова и современная радиолокационная система. Утверждается также, что подпись, поставленная на списке, указывает на причастность Дмитрия Уткина.

Prt Scr youtube.com / BBC News

Представляет из себя этот документ 10 страниц отксерокопированных файлом, напечатанных в Microsoft Word. Список составлен на русском языке и изобилует перечисление российской техники, а также псевдопозывных. Заверен он написанным от руки «ДА» рядом со словом «Девятый». Приглашенный поучаствовать в съемках журналист «Новой газеты» Денис Коротков утверждают, что этим «Девятым» является Дмитрий Уткин — российский офицер и подполковник запаса, которого выдают за руководителя «ЧВК Вагнера».

Однако на этом рассуждение об Уткине заканчивается. Коротков не объясняет, как он узнал о «Девятом» и почему позывной руководителя «самой секретной ЧВК в мире» не скрывается и, очевидно, знаком каждому российскому журналисту. Тем более непонятной кажется подпись. Если предположить, что это инициалы руководителя компании, тогда вместо «А» должна быть «У». Но изображение не оставляет пространства для споров — там написана определенно первая буква алфавита.

На этом домыслы со списком не завершились. Вслед за Уткиным журналист BBC Илья и Коротков решили определить, кто скрывается за «генеральным директором», к кому адресуются документы. Несмотря на то, что сама по себе формулировка не может помочь в установлении личности, собеседники указывают на петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Подкрепляют свои умозаключения они старыми фотографиями со встречи Министра обороны России Сергея Шойгу с ливийской делегацией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. При этом об официальном комментарии российского ведомства, что предприниматель отвечал за праздничный банкет на этом мероприятии авторы фильма умолчали.

Рисунки в альбоме и коробка с патронами

Очевидно, осознавая слабость доказательной базы, BBC решило привлечь к съемкам триполитанских боевиков и устроить видео-экскурсию в Айн-Заре, где в начале 2020 года шли ожесточенные бои.

Одним из собеседников журналистов выступили полевой командир крупной вооруженной группировки «Зинтан», а при ПНС начальник западного военного округа Усама аль-Джувейли. Он обвиняется в массовой резне жителей родного города и многочисленных преступлениях. Тем не менее британское агентство решило выслушать его рассказ об участии россиян в боях и их «зверствах».

Prt Scr youtube.com / BBC News

В свою очередь по мнимым позициям «ЧВК Вагнера» в Айн-Заре их водил другой боевик, который участвовал в сражениях на стороне ПНС. Он в частности, показал журналистам якобы гнездо российского снайпера. Оно представляет собой насыпь заполненных мешков без каких-либо отличительных особенностей. При этом с весны 2020 года его не тронули, сохранив все, видимо, для съемок фильма.

Тут же на позиции снайпера демонстрируется коробка с патронами. С нее на камеру стирают толстый слой пыли и песка, обнажая кириллицу. На цинке патронов 7,62х54 ЛПС гж, продемонстрированном в качестве «доказательства присутствии русских» — есть четко различимая серебристая полоса. Это отличительный знак патрона с пулей ЛПС. Так маркировались цинки с 1953 года по 1978 год. Правее видна еще часть маркировки: ВТ - марка пороха (винтовочный порох под тяжелую пулю). «Дробь» 25 сверху — номер партии, 73 или 78 — год изготовления. Правее должна быть буква — это завод, но ее не различить. Однако по серебристой полосе а также дате выпуска пороха можно смело сказать, что этому цинку больше четырех десятков лет.

Prt Scr youtube.com / BBC News

Патроны калибра 7,62х54 встречаются буквально по всему миру. И свидетельствуют лишь о том, что на этих позициях были стрелки, использующие советские типы пулеметов и винтовок, такие как ПК, СВД а также их многочисленные лицензионные и нелицензионные клоны, стоящие на вооружении как ЛНА, так и ПНС.

Следом за коробкой с патронами авторы демонстрируют альбом для рисования. Изображение, похожее на художества школьника, показывает некоего человека с бутылкой в руке, а на фоне надписи «ПИВО», «ГАЛЕРЕЯ» и «ZA VDV». Последнее по неизвестной причине латиницей. Журналист объясняет арабской аудитории, что значит каждое из этих слов, а затем указывает, что бутылка в руках нарисованного человека — водка для «вагнеровца».

Сотрудники BBC вполне серьезно предлагают зрителю поверить в то, что рисунок принадлежит бойцу ЧВК, который, очевидно, в перерывах между перестрелками мечтал о пиве и галереях. При этом подробный разбор изображения журналистом свидетельствует лишь о том, что он вполне мог и сам подготовить эту «улику».

Профессиональные актеры

Перечисленных «аргументов» показалось авторам недостаточно. Они посчитали, что в настоящем фильме должны поучаствовать реальные актеры и пригласили оных. Персонажами для тех стали якобы два бывших бойца «ЧВК Вагнера», которые пожелали остаться анонимными. Роли, однако, прописаны слабо.

Актеры рассказывают как участвовали в боях в Сирии, как боялись произносить имя Евгения Пригожина вслух, чтобы не оказаться в «металлическом контейнере с разбитым лицом». Но сценаристы очень плохо прописали текст для героев, а потому на протяжении всего «выступления» всплывали явные фактические ошибки.

Например, один из персонажей говорит, что участвовал в штурме сирийской Пальмиры, вокруг которой якобы расположены нефтяные поля. Он не указывает, что удерживали город террористы группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), однако не это бросается в глаза первым. В районе города нет нефти, там расположения газовые поля.

В свою очередь другой актер комментирует возведение памятника, который изображает солдата, закрывающего рукой ребенка.

«Если бы архитектор был честным и реально описал бы ситуацию, то солдат закрывал бы нефтяную вышку», — язвит он.

Но первый такой памятник установили в Луганске, где нет ни одной нефтяной вышки. Более того, герой фильма-расследования не понимает, о чем конкретно говорит. Нефтяную вышку ставят там, где ресурс заканчивается, чтобы собрать остатки.

Prt Scr youtube.com / BBC News

Таким образом само по себе нелепое участие профессиональных актеров в расследование, которое хотят представить серьезным, становится еще более несостоятельным из-за грубых фактических ошибок.

Шоу должно продолжаться

Однако актеры — далеко не все, что делает из расследования фэнтезийный фильм. Все часовое видео пронизано драматизмом сопоставимым по уровню сентиментальности с мыльной оперой. Авторы используют соответствующую музыку, а интервью с боевиками и демонстрацию «доказательств» разбавляют роликами с обстрелами, которые должны создать ощущение, что Ливия страдает по вине России. При этом даже на указанных записях нет никаких свидетельств того, что это дело рук россиян. Более того, на некоторых даже видны стрелки арабского происхождения.

Фильм непрерывно заглядывает тебе в глаза и пытается давить на жалость с обаянием хорошего сериала. Тебе показывают бетонную стену, у которой якобы расстреливали мирных жителей – стена совершенно обычная, и на удивление никак не пострадавшая от расстрелов, но мы уже прониклись. У боевиков наивные оленьи глаза людей, которые никогда не видели, как же это так, на войне убивают. Если забыть, что это люди, на стороне которых воюют головорезы из Сирии и прожженные турецкие военные, можно даже поверить этим честным глазам.

Театральщиной вообще замазывают все проблемы: нет возможности поставить в кадр реальных «вагнеровцев» — кого это остановит: посадим в буквальном смысле актеров – и журналист будет смотреть на них с полным сочувствия и значительности лицом. На фразе другого «наемника» о Евгении Пригожине, который подобен Волан-де-Морту из «Гарри Поттера» (буквально именно так и выражаются), и при упоминании самого имени которого можно оказаться в металлическом ящике со сломанным лицом, зритель, видимо, должен ощутить, как у него в желудке образуется кусок льда.

В этом духе голливудщины выдержано всё. Вот боевик, у которого погибли товарищи – с такой мужественно скорбной физиономией, что ему, кажется, стоит попробоваться в провинциальный драматический театр. Вот доблестный расследователь Барабанов смотрит на ноутбуке запись с участием Халифы Хафтара, и его лицо настолько сложное, что ты вдруг четко понимаешь: убийца – дворецкий.

В пятницу, 13 августа, выйдет новое сенсационное расследование от Федерального агентства новостей, сделанное по «высочайшим» стандартам BBC.

1 Организация запрещена на территории РФ.