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ВОЗ исключила опасность йота-штамма COVID-19

  /   Обновлено: 11 августа 2021 19:30
Общество
ВОЗ исключила опасность йота-штамма COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Женева, 11 августа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает опасным йота-штамм COVID-19, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария Ван Керкхове.

По словам специалиста, предварительные данные, которые получены из Нью-Йорка, говорят, что эта мутация не приводит к тяжелому заболеванию. Также от нее не стоит ожидать серьезной вспышки заражений.

Впервые штамм «Йота» был выявлен в США в 2020 году. Однако как элемент, который вызывает интерес он был определен в марте нынешнего года. На данный момент ВОЗ имеет 28 тысяч полных последовательностей его генома. Почти все они приходятся на США.

Как ранее сообщалось, в России не зафиксировали случаев заражения йота-штаммом коронавируса. Об этом сообщили специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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воз коронавирус йота штамм
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