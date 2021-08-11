ВОЗ исключила опасность йота-штамма COVID-19

Женева, 11 августа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает опасным йота-штамм COVID-19, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария Ван Керкхове.

По словам специалиста, предварительные данные, которые получены из Нью-Йорка, говорят, что эта мутация не приводит к тяжелому заболеванию. Также от нее не стоит ожидать серьезной вспышки заражений.

Впервые штамм «Йота» был выявлен в США в 2020 году. Однако как элемент, который вызывает интерес он был определен в марте нынешнего года. На данный момент ВОЗ имеет 28 тысяч полных последовательностей его генома. Почти все они приходятся на США.

Как ранее сообщалось, в России не зафиксировали случаев заражения йота-штаммом коронавируса. Об этом сообщили специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».