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Пакет с пером S Pen включат в предзаказ смартфона Galaxy Z Fold3 от Samsung
Технологии
Пакет с пером S Pen включат в предзаказ смартфона Galaxy Z Fold3 от Samsung
Prt Scr youtube.com  /  Техно Гарри

Москва, 11 августа. Покупатели смогут сделать предварительный заказ на новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold3, который будет включать пакет под названием Note Pack.

Пакет корейского производителя стоимостью 89 евро будет содержать три предмета черного цвета, среди которых чехол, S Pen и зарядное устройство объемом 25 Вт. Корпус девайса предназначен для размещения стилуса, блок питания оснащен портом USB-C и штекером, передает Astera.

Устройство Samsung Galaxy Z Fold3 можно приобрести от 1899 евро. Согласно представленным данным, смартфон получит 6,2-дюймовый экран на крышке, 7,6-дюймовый внутренний дисплей, встроенную камеру, тройные задние камеры, поддержку ввода стилусом и рейтинг IPX8.

Пресс-служба китайского производителя Xiaomi ранее сообщила, что корпорация начала поставлять смартфоны через российское дочернее ООО «Сяоми». На фоне прямых поставок стоимость официально ввезенных устройств сможет снизиться на 10–15%.

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пакет предзаказ Galaxy Z Fold3
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