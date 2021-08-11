Пакет с пером S Pen включат в предзаказ смартфона Galaxy Z Fold3 от Samsung

Москва, 11 августа. Покупатели смогут сделать предварительный заказ на новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold3, который будет включать пакет под названием Note Pack.

Пакет корейского производителя стоимостью 89 евро будет содержать три предмета черного цвета, среди которых чехол, S Pen и зарядное устройство объемом 25 Вт. Корпус девайса предназначен для размещения стилуса, блок питания оснащен портом USB-C и штекером, передает Astera.

Устройство Samsung Galaxy Z Fold3 можно приобрести от 1899 евро. Согласно представленным данным, смартфон получит 6,2-дюймовый экран на крышке, 7,6-дюймовый внутренний дисплей, встроенную камеру, тройные задние камеры, поддержку ввода стилусом и рейтинг IPX8.

Пресс-служба китайского производителя Xiaomi ранее сообщила, что корпорация начала поставлять смартфоны через российское дочернее ООО «Сяоми». На фоне прямых поставок стоимость официально ввезенных устройств сможет снизиться на 10–15%.