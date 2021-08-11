Увеличение уровня кислорода связано со скоростью вращения Земли

Вашингтон, 11 августа. Прирост уровня кислорода, необходимого для выживания, и скорость вращения Земли связал коллектив исследователей из разных государств.

Группа ученых выдвинула гипотезу, что количество кислорода на планете увеличилось вместе с длительностью светового дня. Чем продолжительнее был день, тем больше света получали цианобактерии. Свет им необходим для выработки жизненно важных веществ, в том числе кислорода.

Постепенно соединение наполнило и распространилось в атмосфере Земли. Версию предложили исследователи из Германии и США. Они провели испытания с бактериями из карстовой впадины на острове. Там организмы живут в условиях, которые похожи на раннюю планету.

Аналогичным вопросом ранее задались ученые из Мичиганского университета. Чтобы определить причину появления кислорода в атмосфере, они проанализировали микробные маты из озера Гурон.