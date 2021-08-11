Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 20:28
20:27
Общество
В Крыму только один заповедник имеет официально зарегистрированные границы
20:24
Армия
Европу напугали предстоящие российско-белорусские учения «Запад-2021»
20:20
Общество
Эксперт оценил доклад главы Севастополя о развитии города во время встречи с Путиным
20:19
Политика
Профессор Яковлев назвал необходимой мерой продление выплат медикам Александром Бегловым
20:17
Общество
Американские ученые объяснили опасность вейпинга для некурящих
20:14
Экономика
Объем предложения недвижимости в аренду вырос на 38% на рынке Москвы
20:13
Спорт
Арбитр Карасев рассказал о своем отношении к акциям BLM перед футбольными матчами
20:12
Технологии
Samsung представил линейку сгибающихся смартфонов
20:09
Ливия
Слухи со злым умыслом: депутат Федоров назвал чушью расследование BBC о Ливии
20:06
Общество
Американские ученые назвали витамин, который способен защитить от атеросклероза
Все новости

Увеличение уровня кислорода связано со скоростью вращения Земли
Наука
Увеличение уровня кислорода связано со скоростью вращения Земли
pxhere.com

Вашингтон, 11 августа. Прирост уровня кислорода, необходимого для выживания, и скорость вращения Земли связал коллектив исследователей из разных государств.

Группа ученых выдвинула гипотезу, что количество кислорода на планете увеличилось вместе с длительностью светового дня. Чем продолжительнее был день, тем больше света получали цианобактерии. Свет им необходим для выработки жизненно важных веществ, в том числе кислорода.

Постепенно соединение наполнило и распространилось в атмосфере Земли. Версию предложили исследователи из Германии и США. Они провели испытания с бактериями из карстовой впадины на острове. Там организмы живут в условиях, которые похожи на раннюю планету.

Аналогичным вопросом ранее задались ученые из Мичиганского университета. Чтобы определить причину появления кислорода в атмосфере, они проанализировали микробные маты из озера Гурон.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Увеличение уровня кислорода связано со скоростью вращения Земли
земля кислород вращение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru