Манукян назвал BBC сливным бачком Ми-6 и ЦРУ за фейк о россиянах в Ливии

Западные пропагандисты вливают в уши своих читателей только ту информацию, которую им передают сотрудники Ми-6 и ЦРУ, заявил блогер и общественный деятель Вадим Манукян.

Британское издание BBC опубликовало материал, в котором голословно сообщается об «операции «ЧВК Вагнера» в Ливии». Журналисты заявили, якобы в их распоряжении оказались топографические карты с пометками на русском языке, загруженные в планшет, «случайно оставленный одним из российских бойцов под Триполи весной прошлого года». Разумеется, никаких доказательств озвученной информации не приводится.

Вадим Манукян прокомментировал очередной антироссийский вброс в эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей. Активист призвал не верить всем псевдорасследованиям британского пропагандистского канала.

«BBC занимается по большей части fake news, их уже неоднократно ловили на этом и, собственно говоря, эту историю они точно так же выдумали. Для каких целей? Для того чтобы в очередной раз опорочить Россию и повесить на россиян какие-то собственные акции. Это в принципе определенная, четкая линия, которую они взяли уже очень давно. BBC, как и другие западные пропагандисты идут по одной веревочке, собственно говоря — это все звенья западной пропаганды, в том числе США. Поэтому ничего нового мы здесь не узнаем, кроме того, что fake news стали основой сегодняшнего пропагандистского мышления на Западе. То есть любой ценой опорочить Россию, в любых направлениях для того, чтобы показать миру, что Россия где-то нарушает закон, что ее военные присутствуют чуть ли не по всему миру», — объяснил он.

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При этом собеседник ФАН уверен, что британцы опубликовали «расследование» о найденном в 2019 году планшете, который чудом оказался в рабочем состоянии, только сейчас, потому что ждали отмашки от кураторов из спецслужб. И, разумеется, в действительности никакого гаджета попросту не существовало.

«Давайте вспомним истории с Bellingcat, Христо Грозевым — они тоже обещают все время какие-то там так называемые «расследования», в том числе и по Украине, а в итоге ничем это не заканчивается. То есть сливные бочки западных спецслужб, тех же Ми-6, ЦРУ, они просто ждут всегда, что же им подкинут их патроны из силовых ведомств. Ну вот, видимо, что-то хозяева придумали, поэтому сливные бачки и пропагандисты пытаются все это сбросить на умы неокрепших западных пользователей, которые смотрят и читают эти ресурсы», — добавил Манукян.

Блогер выразил надежду, что на провокацию отреагирует российское внешнеполитическое ведомство. Причем сделает это в ближайшие часы.

«В МИД России должны говорить о том, что это фейковые новости, мгновенно отражать подобные атаки и я считаю, что стоит все же обратить внимание на то, что это работа западных спецслужб. Если мы озвучим правду, расскажем о том, что реально происходит и опровергнем клевету, то со временем вбросы перестанут транслировать. Причем делать это стоит сразу и не откладывая, в любом случае наша позиция будет четкой, скоординированной как внутри России, так и по всему миру», — заключил общественный деятель.

Международная редакция Федерального агентства новостей последовала совету Манукяна и направила официальный запрос в Министерство иностранных дел РФ.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Ранее сфабрикованное из старых вбросов расследование BBC опровергли представители власти, экспертного сообщества, а также активисты. К примеру, российский политик, бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал британское издание транслятором вбросов и добавил, что относиться серьезно к их материалам не имеет смысла.

Депутат Сергей Вострецов напомнил, что Запад несет хаос и разруху в страны третьего мира, чтобы выкачивать оттуда природные ресурсы. Его коллега по Госдуме от фракции ЛДПР Александр Шерин и вовсе заявил, что подобные спекуляции выглядят нелепо. Аналогичного мнения придерживается и глава ФЗНЦ Максим Шугалей, который указал на нестыковки в псевдорасследовании и добавил, что публикация подобного рода информации является позором.

Подробнее об этом — в расследовании международной редакции ФАН.