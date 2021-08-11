Роспотребнадзор призвал российские регионы привить от гриппа не менее 60% населения

Москва, 11 августа. Роспотребнадзор порекомендовал российским регионам вакцинировать от гриппа не менее 60% граждан.

Также следует привить около 75% лиц из групп риска. Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача РФ размещено на портале правовой информации.

Отмечается, что прививочная кампания состоится в осенний период этого года. В ведомстве подчеркнули, что региональным властям необходимо своевременно вводить ограничения, учитывая эпидситуации по гриппу и ОРВИ в каждом конкретном субъекте.

Врач Евгений Ковалев ранее сравнил опасность заражения птичьим гриппом и коронавирусом. По его словам, птичий грипп H10N3 представляет собой незначительную опасность.