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Роспотребнадзор призвал российские регионы привить от гриппа не менее 60% населения

  /   Обновлено: 11 августа 2021 19:19
Общество
Роспотребнадзор призвал российские регионы привить от гриппа не менее 60% населения
pixabay.com

Москва, 11 августа. Роспотребнадзор порекомендовал российским регионам вакцинировать от гриппа не менее 60% граждан.

Также следует привить около 75% лиц из групп риска. Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача РФ размещено на портале правовой информации.

Отмечается, что прививочная кампания состоится в осенний период этого года. В ведомстве подчеркнули, что региональным властям необходимо своевременно вводить ограничения, учитывая эпидситуации по гриппу и ОРВИ в каждом конкретном субъекте.

Врач Евгений Ковалев ранее сравнил опасность заражения птичьим гриппом и коронавирусом. По его словам, птичий грипп H10N3 представляет собой незначительную опасность.

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грипп роспотребнадзор вакцинация регионы
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