Главред Baltnews Стариков объяснил беспредел Литвы по отношению к мигрантам

Санкт-Петербург, 11 августа. Беспредел властей Литвы по отношению к нелегальным мигрантам связан с осознанием провальной политики прибалтийского государства, отметил главный редактор Baltnews Андрей Стариков.

Участники пресс-конференции в медиацентре «Патриот» обсудили акции протеста в центре Вильнюса и жесткую реакцию литовских властей на происходящее. По разным оценкам, правоохранители разогнали до 20 тысяч протестующих. На акции жители страны высказывали недовольство политикой государства, в том числе миграционной.

Главред информагентства Baltnews Андрей Стариков объяснил беспредел официального Вильнюса по отношению к беженцам. Варварские меры, которые предпринимаются против мигрантов, связаны со страхом властей, осознавших провал политики на белорусском направлении, считает он.

«Руководство напугано, потому что не знает, что делать. Оно осознает, что наплыв беженцев — следствие провальной литовской политики. Но как справиться с ситуацией, у литовских политиков нет ответов, они в панике», — сказал Стариков.

Власти прибалтийской страны даже рассматривали вариант, при котором им следует извиниться перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко за свои действия. Однако главе республики это совершенно не нужно, отметил главред Baltnews.

Именно из-за отсутствия понимания, как действовать дальше, у властей Литвы возникает агрессия, и они начинают применять жесткие методы, которые несоразмерны с ситуацией, уточнил он.

«Это от паники, бессилия, страха и непонимания, что делать», — заключил Стариков.

Ранее литовский политик Вячеслав Титов обвинил Евросоюз в игнорировании протестов на территории прибалтийской страны. По его мнению, люди вышли на улицы неспроста, и демонстрации могут усилиться в ближайшее время.