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На Украине назвали ошибкой предложение поставить 120-мм пушку НАТО на танк Т-64
Армия
На Украине назвали ошибкой предложение поставить 120-мм пушку НАТО на танк Т-64
ukroboronprom.com.ua

Киев, 11 августа. Киев намерен установить 120-мм пушки НАТО на танки Т-64 из-за отсутствия собственного производства 125-мм снарядов. Украинские аналитики уверены, что это решение является ошибкой.

Обозреватели издания Defence Express в своем материале пишут, что новые боеприпасы придется закупать за рубежом по более высоким ценам. Кроме этого, потребуется установить на бронемашины сварно-катаные башни, для которых придется заменить штатную литую.

Другой большой проблемой данного предложения является механизм зарядки Т-64, который может работать только с советскими раздельными выстрелами. Эксперты отмечают, что унитарный 120-мм боеприпас для него совершенно не подходит. Из-за этого для снаряда придется делать новую автоматизированную систему, подобную той, что стоит на танке Т-84-120 «Ятаган».

Аналитики с Украины указывают, что все модификации значительно увеличат массу бронемашины, также большая нагрузка придется на ходовую часть. Все это приведет к дополнительным изменениям, которые потребуют больших расходов и могут занять неизвестно сколько времени.

Ранее сообщалось, что в Киеве не рассчитывают всерьез на переброску систем ПВО США на Украину. Заявления о размещении американского вооруженного контингента следует рассматривать лишь как гипотетический вариант развития событий. Также данную идею прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова, передает RT.

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украина пушка т-64
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