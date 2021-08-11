В Башкирии среди привившихся от COVID-19 разыграют рулоны сена

Уфа, 11 августа. Власти Республики Башкортостан объявили о розыгрыше среди россиян, вакцинированных против коронавирусной инфекции.

Так, получившие прививку от COVID-19 могут выиграть три рулона сена. О старте акции объявила администрация Аскинского района Башкортостана.

Сообщается, что сено разыграют среди жителей Аскинского, Казанчинского, Кашкинского, Петропавловского и других сельсоветов, имеющих подсобное хозяйство. Для участия необходимо получить первый компонент вакцины против коронавируса с 11 по 21 августа. Итоги розыгрыша подведут 24 августа в зале местной администрации.

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