Гинцбург опроверг влияние «Спутника V» на ДНК человека

Москва, 11 августа. Вакцина от коронавируса «Спутник V» никак не может повлиять на ДНК человека. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист исключил возможность отсроченного появления нежелательных реакций на вакцинацию препаратом. По его словам, «Спутник V» не является живой вакциной и не размножается в организме человека, поэтому никак не может повлиять на его ДНК.

«Даже теоретически исключены возможности влияния данной вакцины на наследственность человека», — подчеркнул Гинцбург.

Глава Центра им. Гамалеи отметил, что опыт гражданского оборота вакцины доказал ее полную безопасность и эффективность. Кроме того, препарат оказался действенным и против новых штаммов.

Гинцбург ранее объяснил, почему во время пострегистрационных исследований «Спутника V» рекомендовали не беременеть. Данное решение связано с тем, что испытания с участием беременных пока еще не начинались.