Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 20:27
20:27
Общество
В Крыму только один заповедник имеет официально зарегистрированные границы
20:24
Армия
Европу напугали предстоящие российско-белорусские учения «Запад-2021»
20:20
Общество
Эксперт оценил доклад главы Севастополя о развитии города во время встречи с Путиным
20:19
Политика
Профессор Яковлев назвал необходимой мерой продление выплат медикам Александром Бегловым
20:17
Общество
Американские ученые объяснили опасность вейпинга для некурящих
20:14
Экономика
Объем предложения недвижимости в аренду вырос на 38% на рынке Москвы
20:13
Спорт
Арбитр Карасев рассказал о своем отношении к акциям BLM перед футбольными матчами
20:12
Технологии
Samsung представил линейку сгибающихся смартфонов
20:09
Ливия
Слухи со злым умыслом: депутат Федоров назвал чушью расследование BBC о Ливии
20:06
Общество
Американские ученые назвали витамин, который способен защитить от атеросклероза
Все новости

Гинцбург опроверг влияние «Спутника V» на ДНК человека

  /   Обновлено: 11 августа 2021 19:18
Общество
Гинцбург опроверг влияние «Спутника V» на ДНК человека
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Москва, 11 августа. Вакцина от коронавируса «Спутник V» никак не может повлиять на ДНК человека. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист исключил возможность отсроченного появления нежелательных реакций на вакцинацию препаратом. По его словам, «Спутник V» не является живой вакциной и не размножается в организме человека, поэтому никак не может повлиять на его ДНК.

«Даже теоретически исключены возможности влияния данной вакцины на наследственность человека», — подчеркнул Гинцбург.

Глава Центра им. Гамалеи отметил, что опыт гражданского оборота вакцины доказал ее полную безопасность и эффективность. Кроме того, препарат оказался действенным и против новых штаммов.

Гинцбург ранее объяснил, почему во время пострегистрационных исследований «Спутника V» рекомендовали не беременеть. Данное решение связано с тем, что испытания с участием беременных пока еще не начинались.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Гинцбург опроверг влияние «Спутника V» на ДНК человека
вакцина гинцбург Спутник V
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru