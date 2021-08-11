«Странник» нарушил маршрут следования и пролетел под Императорским мостом

Ульяновск, 11 августа. Самолет, который ночью пролетел в Ульяновске под одним из пролетов Императорского моста через Волгу, принадлежит частному лицу.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, речь идет о воздушном судне «Странник», официально зарегистрированном в Росавиации.

Инцидент произошел в среду, 11 августа. Охранники Императорского моста заметили, как под переправой пролетел легкомоторный самолет. Кроме того, полет того же воздушного судна над парком Дружбы народов попал в объектив камеры очевидцев.

Стоит отметить, что при выявлении судна-нарушителя органы противовоздушной обороны обычно подают сигнал «Режим», который обозначает требование о прекращении нарушения. Однако сегодня такой не подавался.