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«Странник» нарушил маршрут следования и пролетел под Императорским мостом

  /   Обновлено: 11 августа 2021 19:48
Происшествия
«Странник» нарушил маршрут следования и пролетел под Императорским мостом
wikipedia.org  /  Соколов Борис / CC BY-SA 3.0

Ульяновск, 11 августа. Самолет, который ночью пролетел в Ульяновске под одним из пролетов Императорского моста через Волгу, принадлежит частному лицу.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, речь идет о воздушном судне «Странник», официально зарегистрированном в Росавиации.

Инцидент произошел в среду, 11 августа. Охранники Императорского моста заметили, как под переправой пролетел легкомоторный самолет. Кроме того, полет того же воздушного судна над парком Дружбы народов попал в объектив камеры очевидцев.

Стоит отметить, что при выявлении судна-нарушителя органы противовоздушной обороны обычно подают сигнал «Режим», который обозначает требование о прекращении нарушения. Однако сегодня такой не подавался.

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самолет ульяновск странник
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