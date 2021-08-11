Британские ученые перечислили первые признаки слабоумия

Лондон, 11 августа. Приобретенное слабоумие (деменция) вызывает снижение когнитивных функций, а также утрату полученных ранее знаний и навыков.

В настоящее время от этого недуга нет препарата. Однако своевременное выявление может помочь замедлить его прогрессирование.

В первое время признаки слабоумия неочевидны и развиваются довольно медленно. Специалисты Alzheimer's Research UK назвали первые симптомы, на которые стоит обратить внимание.

Обратиться к специалисту необходимо при появлении проблем с памятью. Человек может задавать одни и те же вопросы. Пациенты с деменцией обычно забывают, куда они кладут свои вещи.

При этом человек может путаться во времени или испытывать трудности при ориентировании в пространстве. Люди, страдающие деменцией, не могут подобрать необходимые слова в ходе беседы, а также часто страдают от перемен в настроении.

Как ранее сообщалось, исследование показало, какие привычки провоцируют деменцию. На данный момент этим недугом страдают 50 млн. человек.