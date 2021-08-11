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Власти Ливии закрыли 20 частных вузов ввиду низкого качества образовательных услуг
Ливия
Власти Ливии закрыли 20 частных вузов ввиду низкого качества образовательных услуг
pixabay.com  / 

Триполи, 11 августа. Министерство высшего образования и научных исследований Ливии решило закрыть 20 частных колледжей и университетов в разных городах согласно рекомендации Комиссии по итоговой аттестации и оценке вузов.

Кроме того, ведомство намерено пересмотреть все академические сертификаты, ранее выданные этими учреждениями, и начать работу по переводу обучающихся в них студентов в другие аккредитованные университеты. Закрытым заведениям запрещено также осуществлять прием заявлений на предстоящий учебный год.

Все попавшие под данное решение вузы «не соответствуют требуемым стандартам качества и демонстрируют плохие результаты обучения», заявил в телефонном интервью глава аттестационной комиссии и президент Университета Мисураты Фарадж Али Абу Шаала. По его словам, власти сформировали специальный комитет, в который вошли ректоры вузов и члены профессорско-преподавательского состава. Он поделен на секции в соответствии с картой распространения частных университетов на западе, востоке и юге страны.

Его члены совершили ряд инспекционных поездок на места, чтобы изучить работу учебных заведений. По итогам исследований несколько вузов рекомендованы к закрытию. Министерство высшего образования, в свою очередь, одобрило данное решение.

Указ издан в конце второго учебного семестра. Его действие распространяется на более чем 2200 студентов обоих полов, а также на 483 преподавателя. Закрытие частных колледжей совпадает с приостановкой обучения в ливийских вузах ввиду неблагоприятных эпидемиологических условий и новой волны COVID-19. У многих студентов данное решение вызвало явное негодование.

«Почему раньше они позволяли принимать и выпускать большое число студентов, а теперь решили закрыть вуз, не задумываясь о наших интересах и о нашем будущем?» — задается вопросом студентка третьего курса факультета Международного университета медицинских наук Qurina в Бенгази Лейла Дахиль.

Девушка считает, что в настоящий момент невозможно перевестись в другой вуз, тем более что приближаются экзамены и оплачена полная стоимость обучения.

«Большинство студентов учатся на поздних курсах, и решение о закрытии влияет на их психологическое и финансовое состояние, поскольку они заплатили за обучение в частных вузах, которые уже не работают», — добавила Дахиль.

В Ливии действуют 19 коммерческих университетов, из которых только семь аккредитованы Национальным центром гарантии качества. В прошлом году данное ведомство выпустило руководство по классификации вузов согласно нескольким критериям, таким как исследовательская деятельность, образовательная успеваемость, попадание в международные рейтинги и другие.

Эти университеты обычно имеют разрешение на практику в Департаменте частного образования Минобрнауки. Студенты-выпускники получают, таким образом, подтвержденные правительством сертификаты, однако они выдаются вузами, не признанными государством.

Студент первого курса факультета медицины в Университете Alawael в Тобруке Джамаль Заам согласен с Дахиль, считая, что ни решение, ни его сроки не являются справедливыми.

«Предполагалось, что министерство поддержит частные вузы, а не будет бороться с ними, — заявил Заам. — Мы бежали из государственного образования, так как оно слабое. Я думаю, что разница в обучающих программах очевидна. Наш университет не идет в сравнение с государственными учебными заведениями с точки зрения качества образования, так зачем принимать решение о закрытии?».

То, что студенты пострадают от этих мер, утверждает и Валид ибн Кашот, глава Фонда студентов частных вузов — неправительственной организации, занимающейся проблемами обучающихся. Он предлагает новую концепцию управления негосударственным образованием в Ливии путем создания специального совещательного органа и объединения всех университетов в один, имеющий различные филиалы.

«Это решение позволит контролировать быстрый рост числа неаккредитованных и низкоуровневых частных университетов, которые выпускают безработных», — добавил Ибн Кашот.

Государственное высшее образование в Ливии тоже переживает не лучшие времена. Так, согласно рейтингу журнала Times Higher Education, в списке 155 престижных арабских вузов североафриканскую страну представляет лишь один Университет Триполи, занимающий в нем последнюю позицию.

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