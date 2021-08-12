Автоинспекторы донского ГИБДД помогли пассажирам автобуса на ночной трассе

Автоинспекторы ГИБДД Ростовской области помогли пассажирам автобуса Псков — Геленджик на ночной трассе. Он остановился в Миллеровском районе по дороге на черноморское побережье из-за поломки.

Инспекторы Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №2 ГУ МВД России по Ростовской области, старшие лейтенанты полиции Игорь Феденков и Сергей Максимчук, увидели стоящий на проезжей части пассажирский автобус на аварийной сигнализации и решили выяснить, в чем дело.

Оказалось, что произошла поломка и устранить ее на месте не удается. В салоне находилось около 50 человек, большая часть из них —дети, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Оставлять ночевать их на трассе было никак нельзя, мы пошли на определенные меры», — рассказывает Игорь Феденков.

Стражи правопорядка решили оперативно пересадить всех пассажиров в транспорт, который следовал до Геленджика. Инспекторы останавливали попутные рейсовые автобусы и просили взять на свободные места людей.

«Мы не смогли остаться в стороне. В салоне находилось много деток, среди них были совсем малыши. В такую жару остаться с ними надолго без воды и еды на пустой трассе просто опасно, поэтому решение принимали быстро и на месте», — поясняет Сергей Максимчук.

Благодаря слаженным действиям экипажа за полчаса все люди, находившиеся в автобусе, продолжили путь на черноморское побережье. А сломавшийся транспорт инспекторы помогли отбуксировать на станцию технического обслуживания.

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