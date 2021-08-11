Чемпионат мира по парашютному спорту стартовал на аэродроме Кузбасса

Тяжелый путь организации чемпионата мира сравним только с Олимпиадой. Несмотря на трудности соревнования удалось провести.

Скоростное купольное пилотирование. Заниматься такой дисциплиной парашютного спорта может позволить себе только профессионал, имеющий за спиной больше тысячи прыжков. Формула страха простая — увеличение скорости вдвое дает увеличение энергии вчетверо. В свободном падении спортсмен проводит не больше 36 секунд. За это время команде нужно выполнить как можно больше фигур.

«К настоящему моменту совершено много прыжков, на моем счету около 2 800 прыжков. Подготовкой я довольна, но выступление на соревнованиях — это сложно», — говорит Гия Ильгизе, участник соревнований из Франции.

«Мы долго и тщательно готовились к соревнованиям в течение нескольких последних лет. Мы прибыли в Россию около двух недель назад и провели порядка 60 тренировочных прыжков для подготовки к соревнованиям», — рассказывает Дженни Бартоломью, участник соревнований из США.

550 лучших парашютистов из 31 страны приехали на чемпионат мира несмотря на трудности. Соревнования, как и Олимпиаду, пришлось отложить на год. Также проведению чемпионата мира по парашютному спорту препятствовала ВАДА. По их мнению, в России не должны были состояться соревнования.

«Можно сказать, что «Мондиаль» — это наша парашютная «Олимпиада» — важнейшая история. И потом, конечно же, у нас ударила пандемия, потом у нас произошла история с ВАДА, запрещала проводить чемпионат мира на территории России, но дипломатическая работа помогла, и все-таки, согласились с нашими доводами, что фактически, юридически невозможно, перенести чемпионат мира в какое-то другое место», — вспоминает Денис Свиридов, вице-президент федерации парашютного спорта России.

По мнению самих участников, в России высокая конкуренция и соревноваться в семи дисциплинах парашютного спорта будет не просто.

«Это для всех будет очень трудно. Русская команда очень сильная, американская [команда] сильная, все команды, которые мы видели, которые приходили тут, они очень сильные, самые лучшие в мире, поэтому будет тяжело», — признается Юджинио Сьюрено, участник соревнований из США.

Чемпионат мира проходит на территории аэродрома Танай и Кемерово-северный на Кузбассе и будет открыт для зрителей до 21 августа.