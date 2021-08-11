Глава «Baltnews» Стариков назвал причиной беспорядков в Литве «коллапс во власти»

В среду, 11 августа, в 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялось обсуждение причин волнений в Литве. Руководитель информагентства Baltnews Андрей Стариков сравнил действия властей Белоруссии и Литвы при разгоне митингов, попытавшись ответить на вопрос: почему в одном случае свобода протестовать считается неотъемлемой частью демократии и соблюдения прав человека, а в другом — беззаконием и анархией.

Эксперт назвал недовольство введенными в Литве ковидными ограничениями всего лишь формальным поводом для выхода на протест — реальной причиной, по его словам, является «коллапс во власти».

«На самом деле выходили, потому что достали. Ливский политический класс показал свою полную несостоятельность! Это происходит уже на протяжении 30 лет, однако сейчас все сошлось в одну точку: и усталость от пандемии, в которую литовское руководство вело себя максимально безграмотно, и неудачи во внешней политике (что тоже важно, поскольку бьет по карману литовцев), которые, безусловно, включают в себя провал по белорусскому направлению», — заявил Стариков.

По его словам, в Литве совершенно нет перспектив и образа будущего.

«Именно из-за этого люди и вышли, предъявив власти по частному вопросу — ковидным ограничениям. Однако в своем сознании, интенции и порыве они обозначили недовольство правящей группой консерваторов», — убежден руководитель информагентства Baltnews.

Он также назвал символичным молчание относительно творившегося на литовских митингах полицейского беспредела со стороны белорусской политической эмиграции во главе со Светланой Тихановской.

ФАН /

«Как она, так и российская либеральная оппозиция, которая так скрупулёзно высматривает любые нарушения в РФ, молчат и ничего не скажут. Молчит и Брюссель! Потому что сказать что-либо в этой ситуации означало бы подыграть Минску или Москве. Однако достаточно и молчания: Литву никто не поддержал, не выступив с призывом восстановить порядок. Значит, не одобряют», — уверен эксперт.

Он также рассказал, как разгон протестных митингов освещается в Литве, где, по его словам, нет независимых СМИ.

«Каналы информации, которые готовы вещать объективно, — это отдельные люди, блогеры. Они на стороне протестующих, — подчеркнул руководитель информагентства Baltnews. — Однако литовский медиамейнстрим созвучен риторике власти, а та абсолютно неадекватно оценила ситуацию, назвала вышедших «идиотами». Она не поняла обратную связь, которую обеспечили им граждане, и пошла на эскалацию конфликта с ними».

По словам Старикова, протесты будут недолгими: Майдана в Прибалтике мы не увидим.