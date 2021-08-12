Соловьев разъяснил обвинение Навального в создании посягающей на права граждан НКО

Не стоит ждать, что осужденный мошенник Алексей Навальный и его подельники, призывавшие жителей России к несогласованным акциям, признают свою вину и искренне раскаются. Об этом ФАН заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, комментируя предъявление обвинения блогеру в создании организации, посягающей на права граждан.

Согласно материалам дела, от имени ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в РФ) Навальный вместе с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими лицами призывал людей к незаконным акциям протеста, заранее зная об их противоправности.

«Состав преступления, который предусмотрен статьей 239 УК РФ, предполагает, что с созданием экстремистской организации Навальным и его сообщниками это преступление было окончено. Организаторы и создатели этой структуры должны быть привлечены к ответственности за содеянное», — заявил юрист.

Соловьев предположил, что «берлинский пациент» неспроста вернулся в Россию из Германии: он должен был спровоцировать и координировать общественные беспорядки.

«Месседжи, которые Навальный и его подельники посылали обществу через социальные сети и иные средства коммуникаций, являлись призывами к нарушению закона, — обратил внимание эксперт. — Его компания подлым образом избрала объектами влияния неопытную молодежь, у которой система ценностей только формируется. Деятели ФБК на протяжении длительного времени манипулировали подростками!»

Члены ФБК бессовестно воплощали в жизнь разработки западных спецслужб, целью которых было погружение России в хаос с последующим госпереворотом, считает эксперт.

«Статья, которая инкриминируется Навальному и его сообщникам, в качестве наказания предполагает штраф до 200 тысяч рублей или ограничение свободы, как у их сбежавшей за границу «коллеги» Любови Соболь, или лишение свободы на три года. Степень наказания зависит от тяжести наступивших последствий», — уточнил собеседник агентства.

Федеральное агентство новостей /

Последствия же от беспорядков, спровоцированными командой Навального, для общества были тяжелыми, полагает Соловьев: была парализована работа ряда городских предприятий, перекрывались улицы, для обеспечения безопасности граждан во время незаконных акций ФБК были отвлечены силы правопорядка.

«Расчет был на причинение максимального ущерба гражданам и государству, но преступникам не позволили осуществить задуманное, — заметил юрист. — Я сомневаюсь, что фигуранты дела признают свою вину и искренне раскаются, хотя это могло бы стать смягчающим обстоятельством при вынесении наказания. Господину Навальному, а также Волкову и Жданову признавать свою вину невыгодно».

Говорить, насколько увеличится срок Навального, преждевременно, убежден Иван Соловьев. Суд исследует всю совокупность доказательств, допросит свидетелей, осуществит следственные действия, выслушает стороны обвинения и защиты, после чего примет объективное решение.

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1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.