Исследование Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) на тему глобальных климатических изменений предупреждает человечество о катастрофических природных катаклизмах, ожидающих его в ближайшие десятилетия. Текущие тенденции стремительно усиливаются — и некоторые из них уже необратимы. Речь идет о повышении средней температуры воздуха и уровня мирового океана, а также о засухах.

Страны Ближнего Востока испытают самый мощный удар. Данный регион и без того исторически является одним из самых сложных для выживания: значительные его площади покрыты пустынями, а обитающие здесь народы десятилетиями конфликтуют из-за пресной воды. Эксперты ООН, в свою очередь, обещают кратное усугубление этих проблем.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в опасности климатической угрозы, нависшей над Ближним Востоком, а также в потенциальных способах ее смягчения.

Резервы подходят к концу

Проблема нехватки пресной воды была временно решена ближневосточными странами в XX веке за счет подземных резервуаров, которые в течение миллионов лет накапливались между слоями горных пород (водные горизонты). Добывается данный жизненно необходимый ресурс с помощью скважин, и к настоящему времени его запасы приближаются к критически низким отметкам.

«Увеличение глобальной добычи пресной воды, что в первую очередь было связано с расширением орошаемого земледелия в засушливых районах, привело к глобальному истощению подземных вод. Их массовая добыча была настолько серьезной, что способствовала повышению уровня моря и вызвала все связанные с этим осложнения», — говорится в докладе МГЭИК.

Частично эта проблема нивелируется опреснительными установками. Их задачей является удаление солей и прочих химических соединений из морской воды, чтобы в конечном итоге сделать ее пригодной для сельского хозяйства или даже питья. Однако создание и поддержка подобных механизмов обходится очень дорого, что препятствует их широкому распространению в ряде арабских стран, разоренных войнами.

In Saudi Arabia, the government suspended a $2 billion sale of a stake in the world’s largest desalination plant. This and more on this week's episode of What's Up With Water. https://t.co/AhBexHOdey — Circle of Blue (@circleofblue) August 11, 2021

Исполнительный директор Глобального института водной безопасности и один из старших авторов исследования МГЭИК Джей Фамильетти отмечает, что дальновидный, но затратный опреснительный подход не имеет шансов на резкое распространение среди стран мира в ближайшем будущем.

«Около трети населения планеты полагается на подземные резервы в качестве основного источника воды. Страны, у которых есть доступ к подземным водам, ожидаемо используют его. Они должны уравновешивать использование поверхностных вод с подземными, но на самом деле они вытягивают [воду] из земли так, будто она бесконечна», — сказал он.

Почему это плохо

Самой очевидной проблемой, связанной с истощением подземных резервов, является поиск новых источников воды для населения, сельского хозяйства и промышленности. Однако оттягивание решения данного вопроса легко объяснимо: добыча подземных вод на данный момент является более рентабельной, чем другие способы приобретения этого ресурса.

В то же время чрезмерная эксплуатация данного резерва приводит к обмелению рек и озер. Это несет с собой не только урон экосистеме, но и способствует опустыниванию близлежащей местности, а также наносит удар по энергетике: недостаточный напор воды приводит к остановке гидроэлектростанций.

Показательным в данном отношении является конфликт Турции, Сирии и Ирака вокруг величайших ближневосточных рек Тигр и Евфрат. Эти артерии играют важнейшую роль в экономике всех трех государств, и недополучение воды какой-либо из двух последних стран несколько раз ставило их на грань войны в минувшие десятилетия.

Эта проблема усугубляется зафиксированным ежегодным уменьшением стока двух рек. В результате снижается продуктивность сельского хозяйства в прибрежных районах, население которых устремляется в города.

Следующей опасностью, связанной с истощением подземных вод, является оседание грунта за счет растворения пород водных горизонтов. В результате данного явления обширные территории опускаются относительно уровня моря, что приводит не только к повреждению инфраструктуры, но и несет с собой риск постоянных затоплений.

Ярким примером проявления данного аспекта выступает Турция, которая в течение текущего лета подвергалась и продолжает подвергаться серии масштабных паводков. Ливневые дожди привели к наполнению рек, которые вышли из берегов и заполнили улицы физически опустившихся городов.

Предлагаемое решение

Основным направлением по нивелированию усугубляющейся угрозы Фамильетти называет международное сотрудничество. Проблема избыточной эксплуатации подземных вод связана с недостатком поверхностных источников. Ближневосточным государствам следует отказаться от конкуренции в этом отношении и налаживать конструктивные связи со странами, обладающими достаточными наземными резервуарами.

«Эти водоносные горизонты, в которых заканчивается вода, пересекают политические границы — будь то международные или внутригосударственные. <…> Представьте, что Ливан, Израиль, Египет и Сирия начинают сотрудничать — это действительно сложно. Но это единственный путь вперед. Вода должна перестать быть спусковым крючком для конфликта и стать средством для сотрудничества», — считает специалист.

Изменение климата

Исследование, заложенное в основу доклада ООН, констатирует, что к XXII веку средняя температура на Ближнем Востоке вырастет на 3°C. В некоторых регионах потепление будет сопровождаться ускорением опустынивания, а где-то — за счет увеличения количества осадков и наводнений — увлажнением и заболачиванием. Это, в свою очередь, несет угрозу здоровью населения, сельскому хозяйству и эксплуатации инфраструктуры.

"Final Warning" - A Message from the New UN Climate Report: if they don't take action -- leading to global warming of 2 or 3 degrees Celsius. https://t.co/hqy5aDU1t6https://t.co/x9wqXziuGj pic.twitter.com/NWiqP47T8T — EnvironmentalThreads (@EnvironThreads) August 9, 2021

Так называемое «глобальное потепление» действительно существует и подтверждается многолетними наблюдениями, однако оно является лишь элементом куда более глобальной картины.

По данным климатологов, Земля за свою историю пережила несколько сотен сменявших друг друга потеплений и похолоданий. Каждый подобный период длился от нескольких сотен до нескольких тысяч лет, что связано с влиянием вулканов и мирового океана на количество углекислого газа в атмосфере. По подтвержденной гипотезе английского астронома Уильяма Маккри, похолодание наступает раз в несколько тысячелетий в связи с прохождением Солнечной системы через облако космической пыли.

При этом сквозь миллионы лет прослеживается общая тенденция к охлаждению планеты, в результате чего можно заключить, что текущее «глобальное потепление» является локальным, и более того — закономерным. Антропогенный фактор играет в нем второстепенную роль. Человечество в таком случае следует обвинять не в провокации увеличения температуры атмосферы, а в неподготовленности к нему и усугублении его последствий для себя же.

"tHe EarTh iz AcTuaLly CooLiNg Ya KnOw!" as the person showed you projected/estimated temperature from 500 million years ago, when the earth is literally a ball of fire,magma,volcanoes, and bombarded with asteroids. pic.twitter.com/ztPozTRr0V — alvirl (@alv_irl) January 19, 2020

Нехватка воды, денег или разума

Как бы то ни было, решение водной проблемы лежит исключительно в финансовой плоскости. Количество воды на Земле остается неизменным — вопрос лишь в ее пригодности для человека. Опреснительные сооружения потенциально являются наиболее перспективным путем выхода из кризиса, однако здесь сложность, как упоминалось, заключается в высокой стоимости данных технологий.

Morocco is building the world's largest sea water desalination plant. pic.twitter.com/aY5Uc87umd — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) February 5, 2021

Кроме того, очистные станции не могут быть установлены в районах, в которых объемы поверхностных и подземных резервуаров критически сократятся, так как очищать будет нечего. В таком случае — если государства будут заинтересованы экономическим выживанием этих областей — их руководствам придется налаживать обширные логистические цепи по доставке воды.

По всей видимости странам, неспособным полностью обеспечить самих себя этим ресурсом, придется закупать его у тех, кто сможет возвести масштабную опреснительную сеть или будет обладать большими объемами поверхностных вод. В настоящий момент испытывающие «жажду» государства просто отодвигают дорогостоящее решение этой проблемы за счет ее усугубления в будущем.