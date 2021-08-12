Всемирный банк готовит пятилетнюю программу поддержки Пакистана

Представитель Пакистана принял участие во встрече «расширенной тройки» по афганскому вопросу; Имран Хан хочет развивать туризм для мусульман; пакистанский рынок контрабандных товаров приходит в упадок по мере ухода иностранных войск из Афганистана; в Китае спущен на воду многоцелевой фрегат нового поколения для ВМС Пакистана. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан участвует во встрече в Дохе по афганскому вопросу

Специальный представитель Пакистана по Афганистану Мухаммад Садик посетил Доху для участия в региональной конференции по афганскому вопросу и встрече «расширенной тройки» 10-11 августа.

«Эта встреча в Дохе проходит в важное время, когда ситуация в области безопасности в Афганистане постоянно ухудшается, особенно по мере продолжения вывода войск США и НАТО из страны», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Пакистана.

Исламабад надеется, что диалог в Дохе поможет возобновить внутриафганские переговоры с целью достижения политического решения для мирного, стабильного и процветающего Афганистана.

Meeting of the 'Troika extended' group on Afghanistan situation to be held in Qatar today



افغانستان صورتحال پر غور کے لئے ٹرائیکا توسیع گروپ کا اجلاس آج قطر میں ہو گا#VoiceOfFriendship #DostiFM98 #Pakistan #China https://t.co/MM9vqddgu7 — dostifm98 (@DostiFM98) August 11, 2021

Насколько обоснованы эти надежды на фоне стремительного продвижения «Талибана»1 (деятельность запрещена в РФ) и установлении им полного контроля над девятью афганскими провинциями? Очевидно, что представители группировки тянут время, и последний аккорд этих переговоров прозвучит тогда, когда кроме талибов в стране не с кем будет вести диалог.

Имран Хан хочет сделать Пакистан привлекательным для мусульманских туристов

Премьер-министр Имран Хан подчеркнул важность развития пляжного и прибрежного туризма в провинции Белуджистан путем надлежащего изучения туристического потенциала различных районов. Предполагается, что развитие отрасли после пандемии может привести к получению огромных доходов.

Обращаясь к местным жителям после поездки осмотра мангрового леса на пляже Сонмиани, премьер сказал, что задача правительства состоит в том, чтобы изменить уровень жизни людей. Он отметил, что необходимо сосредоточиться на тех туристических местах, которые могли бы привлечь мусульманское население всего мира.

Government to promote tourism from Lasbela to Gwadar: PM Imran – Pakistan https://t.co/HkQYLb9P7O — ExBulletin (@ExBulletinUk) August 11, 2021

Премьер-министр подчеркнул, что из-за исламофобии мусульманские туристы неохотно едут со своими семьями в западные или европейские страны. Поэтому правительство Пакистана планирует развивать пляжный туризм и запросит предложения по этому вопросу от консультантов по качеству.

Министр обороны Турции прибыл в Исламабад

Министр обороны Турции Хулуси Акар прибыл в Пакистан с официальным визитом. В программе визита — встреча с пакистанским коллегой Первезом Хаттаком, министром обороны Зубайдой Джалалом и главнокомандующим армией Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой. С последними Акар обсудит двустороннее сотрудничество в военной области, сфере безопасности и обороны, а также региональные проблемы и последние события в Афганистане.

#Turkish Defence Minister Akar meets #Pakistan|i Defence Production Minister Jalal.



▪️Minister Akar pointed out the importance of further enhancing defence industry cooperation between #Turkey and Pakistan. pic.twitter.com/wNDzFXqaM4 — EHA News (@eha_news) August 11, 2021

Теневая экономика Пакистана страдает из-за ухода иностранных войск из Афганистана

Штаты намерены завершить свое военное присутствие в Афганистане к концу этого месяца. С 2001 года вдоль афганской границы в Пакистане выросли рынки контрабандистов, предлагавших военные гаджеты, одежду и предметы роскоши, предназначенные для американских баз и соединений.

Но после того как Пакистан начал строить стену вдоль границы с Афганистаном, а иностранные войска — покидать страну, торговля (в первую очередь контрабандная) оказалась в плачевном положении.

Once brimming with combat boots, flak jackets and other war paraphernalia, the smugglers' markets in Pakistan are being forced to rethink their business model as foreign troops exit Afghanistan and contraband dries up https://t.co/VBFC0oo5ju pic.twitter.com/hBZsoM7Dwr — AFP News Agency (@AFP) August 10, 2021

В течение десятилетий Пакистан служил одним из важнейших логистических центров афганских войн. Бесчисленные контейнеры с припасами прибывали в порт Карачи, чтобы отправиться на грузовиках через всю страну в Афганистан. Нередко грузы пропадали без вести или прибывали в республику в значительно меньшем количестве, чем было отгружено.

Широкомасштабные наступления талибов по всему Афганистану в последние месяцы привели к частым закрытиям границ, из-за которых пути вывоза тех немногих товаров, которые все еще могли быть отправлены в Пакистан, оказались перекрыты.

Премьер призывает каждого пакистанца посадить по дереву

Имран Хан подчеркнул важность лесов в борьбе с глобальным потеплением и загрязнением и призвал жителей Пакистана, особенно молодежь, посадить по крайней мере по одному дереву и ухаживать за ним, чтобы обеспечить экологически чистую среду для будущих поколений. Предложение было озвучено во время открытия крупнейшего в мире городского леса Мияваки в рамках проекта «Цунами на 10 миллиардов деревьев».

Хан выразил надежду, что развитие леса Мияваки поможет возродить былую славу Лахора, который раньше был городом садов, а теперь считается одним из самых загрязненных населенных пунктов страны.

PM Imran Khan will insha'ALLAH inaugurate "The world’s largest Miyawaki forest" in Lahore tomorrow.

This has been developed over an area of a 100-Kanal and 165,000 indigenous trees & shrubs have been planted.#CleanAndGreenPakistan pic.twitter.com/9qtBomcsX4 — Faisal Javed Khan (@FaisalJavedKhan) August 8, 2021

Новая 5-летняя программа структурных реформ для Пакистана

Группа Всемирного банка готовит новую 5-летнюю программу поддержки Пакистана на 2022-2026 годы с особым упором на структурные реформы, здравоохранение, образование.

В ходе недельного визита вице-президента Всемирного банка по Южной Азии Хартвига Шафера в Пакистан, завершившегося на прошлой неделе, были проведены консультации с федеральными и провинциальными правительствами, парламентариями, частным сектором, организациями гражданского общества, включая женские и молодежные группы, средствами массовой информации и научными кругами, а также партнерами по развитию.

New 5-year program for Pakistan focusing on structural reforms, health, education: World Bank – Business https://t.co/RCGJowD0ua — TittlePress (@TittlePress) August 8, 2021

«Я рад видеть широкую поддержку направления новой структуры партнерства, которая строится вокруг развития человеческого капитала, в частности, обеспечения здравоохранения и образования для девочек и мальчиков, чтобы дать им наилучший старт [в жизни], содействия более чистому и более устойчивому к изменению климата будущему, содействия более справедливому и инклюзивному росту и укрепления управления», — сказал Шафер.

На встречах с министром финансов Шаукатом Тарином, министром экономики Омаром Аюб Ханом и министром энергетики Хаммадом Азхаром Шафер подчеркнул важность продолжения курса на программу структурных реформ, начатую правительством, особенно в энергетическом секторе.

С тех пор как Пакистан стал членом Всемирного банка в 1950 году, стране была предоставлена помощь в размере 40 миллиардов долларов. Программа банка регулируется Стратегией партнерства со страной на 2015-2020 годы с четырьмя приоритетными областями взаимодействия: энергетика, развитие частного сектора, интеграция и предоставление услуг. Текущий портфель включает 58 проектов и общие обязательства в размере 13,8 миллиарда долларов.

Индия исключила Пакистан из дебатов по Афганистану в СБ ООН

Исламабад выразил сожаление по поводу того, что представитель Пакистана не присутствовал на сессии СБ ООН по Афганистану, поскольку постоянный представитель Индии при ООН, председательствующий в совете в августе, отклонил просьбу страны об участии.

СБ ООН собрался на прошлой неделе, чтобы обсудить ухудшающуюся ситуацию в Афганистане, и завершил сессию совместным призывом ко всем сторонам конфликта, включая талибов, уменьшить насилие и стремиться к политическому урегулированию. Министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар попросил главу МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара организовать встречу СБ после нападения талибов на крупные города и резиденцию министра обороны Бисмиллы Мохаммади в Кабуле.

“We made a formal request for participation in UNSC meeting but it was denied [by India],” Pakistan's ambassador to UN, Munir Akram, told a press conference in New York. — https://t.co/QvxDeQu5ux — Æźřã Įqbáĺ ???????????????? (@DrAzraIqbalKha1) August 7, 2021

«Вызывает глубокое сожаление тот факт, что <…> просьба Пакистана к председателю Совета Безопасности выступить на сессии Совета и изложить свою точку зрения на мирный процесс в Афганистане не была удовлетворена. <…> Платформа совета была предоставлена для распространения ложной информации против Пакистана», — говорится в заявлении министерства иностранных дел республики.

Китай построил передовой военный корабль для ВМС Пакистана

Китай построил «самый технологически продвинутый» военный корабль для ВМС Пакистана. Его задача — укрепить способность Исламабада реагировать на будущие вызовы. Церемония спуска на воду третьего из четырех китайских многоцелевых фрегатов TYPE-54 состоялась на верфи Hudong Zhonghua в Шанхае. Многоцелевые фрегаты нового поколения оснащены новейшими системами надводного, подводного и противовоздушного вооружения. Пакистан подписал первоначальный контракт на поставку двух фрегатов TYPE-54 в 2017 году. Дополнительное соглашение еще на два судна было подписано в июне 2018-го.

The Launching ceremony of 3rd state of the art Type-054 Class frigate constructed for #PakNavy, was held at Hudong Zhonghua Shipyard, China. The technologically advance platform is fitted with latest Surface, Subsurface, Anti-air weapons, Combat Management System & Sensors.(1/2) pic.twitter.com/McudO2vvVe — DGPR (Navy) (@dgprPaknavy) August 3, 2021

Первый в своем классе фрегат был спущен на воду в августе прошлого года и начал ходовые испытания в конце мая, второй был спущен на воду в январе. Церемония закладки киля для третьего из них состоялась в мае.

Новые фрегаты смогут выполнять функции противокорабельной, противолодочной и противовоздушной обороны. Обозначение Type-054-AP предполагает, что корабли являются производными от фрегатов класса Type-054, почти 30 из которых в последние годы поступили на вооружение Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая.

Ввод в строй новых фрегатов «внесет вклад в поддержание мира, стабильности и равновесия сил в регионе Индийского океана». Эксперты говорят, что военные корабли «удвоят боевую мощь» ВМС Пакистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.