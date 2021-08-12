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Всемирный банк готовит пятилетнюю программу поддержки Пакистана
Азия
Всемирный банк готовит пятилетнюю программу поддержки Пакистана
Федеральное агентство новостей  / 

Представитель Пакистана принял участие во встрече «расширенной тройки» по афганскому вопросу; Имран Хан хочет развивать туризм для мусульман; пакистанский рынок контрабандных товаров приходит в упадок по мере ухода иностранных войск из Афганистана; в Китае спущен на воду многоцелевой фрегат нового поколения для ВМС Пакистана. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня»

Пакистан участвует во встрече в Дохе по афганскому вопросу

Специальный представитель Пакистана по Афганистану Мухаммад Садик посетил Доху для участия в региональной конференции по афганскому вопросу и встрече «расширенной тройки» 10-11 августа.

«Эта встреча в Дохе проходит в важное время, когда ситуация в области безопасности в Афганистане постоянно ухудшается, особенно по мере продолжения вывода войск США и НАТО из страны», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Пакистана.

Исламабад надеется, что диалог в Дохе поможет возобновить внутриафганские переговоры с целью достижения политического решения для мирного, стабильного и процветающего Афганистана.

Насколько обоснованы эти надежды на фоне стремительного продвижения «Талибана»1 (деятельность запрещена в РФ) и установлении им полного контроля над девятью афганскими провинциями? Очевидно, что представители группировки тянут время, и последний аккорд этих переговоров прозвучит тогда, когда кроме талибов в стране не с кем будет вести диалог.

Имран Хан хочет сделать Пакистан привлекательным для мусульманских туристов

Премьер-министр Имран Хан подчеркнул важность развития пляжного и прибрежного туризма в провинции Белуджистан путем надлежащего изучения туристического потенциала различных районов. Предполагается, что развитие отрасли после пандемии может привести к получению огромных доходов.

Обращаясь к местным жителям после поездки осмотра мангрового леса на пляже Сонмиани, премьер сказал, что задача правительства состоит в том, чтобы изменить уровень жизни людей.  Он отметил, что необходимо сосредоточиться на тех туристических местах, которые могли бы привлечь мусульманское население всего мира.

Премьер-министр подчеркнул, что из-за исламофобии мусульманские туристы неохотно едут со своими семьями в западные или европейские страны. Поэтому правительство Пакистана планирует развивать пляжный туризм и запросит предложения по этому вопросу от консультантов по качеству.

Министр обороны Турции прибыл в Исламабад

Министр обороны Турции Хулуси Акар прибыл в Пакистан с официальным визитом. В программе визита — встреча с пакистанским коллегой Первезом Хаттаком, министром обороны Зубайдой Джалалом и главнокомандующим армией Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой. С последними Акар обсудит двустороннее сотрудничество в военной области, сфере безопасности и обороны, а также региональные проблемы и последние события в Афганистане.

Теневая экономика Пакистана страдает из-за ухода иностранных войск из Афганистана

Штаты намерены завершить свое военное присутствие в Афганистане к концу этого месяца. С 2001 года вдоль афганской границы в Пакистане выросли рынки контрабандистов, предлагавших военные гаджеты, одежду и предметы роскоши, предназначенные для американских баз и соединений.

Но после того как Пакистан начал строить стену вдоль границы с Афганистаном, а иностранные войска — покидать страну, торговля (в первую очередь контрабандная) оказалась в плачевном положении.

В течение десятилетий Пакистан служил одним из важнейших логистических центров афганских войн. Бесчисленные контейнеры с припасами прибывали в порт Карачи, чтобы отправиться на грузовиках через всю страну в Афганистан. Нередко грузы пропадали без вести или прибывали в республику в значительно меньшем количестве, чем было отгружено.

Широкомасштабные наступления талибов по всему Афганистану в последние месяцы привели к частым закрытиям границ, из-за которых пути вывоза тех немногих товаров, которые все еще могли быть отправлены в Пакистан, оказались перекрыты.

Премьер призывает каждого пакистанца посадить по дереву

Имран Хан подчеркнул важность лесов в борьбе с глобальным потеплением и загрязнением и призвал жителей Пакистана, особенно молодежь, посадить по крайней мере по одному дереву и ухаживать за ним, чтобы обеспечить экологически чистую среду для будущих поколений. Предложение было озвучено во время открытия крупнейшего в мире городского леса Мияваки в рамках проекта «Цунами на 10 миллиардов деревьев».

Хан выразил надежду, что развитие леса Мияваки поможет возродить былую славу Лахора, который раньше был городом садов, а теперь считается одним из самых загрязненных населенных пунктов страны.

Новая 5-летняя программа структурных реформ для Пакистана

Группа Всемирного банка готовит новую 5-летнюю программу поддержки Пакистана на 2022-2026 годы с особым упором на структурные реформы, здравоохранение, образование.

В ходе недельного визита вице-президента Всемирного банка по Южной Азии Хартвига Шафера в Пакистан, завершившегося на прошлой неделе, были проведены консультации с федеральными и провинциальными правительствами, парламентариями, частным сектором, организациями гражданского общества, включая женские и молодежные группы, средствами массовой информации и научными кругами, а также партнерами по развитию.

«Я рад видеть широкую поддержку направления новой структуры партнерства, которая строится вокруг развития человеческого капитала, в частности, обеспечения здравоохранения и образования для девочек и мальчиков, чтобы дать им наилучший старт [в жизни], содействия более чистому и более устойчивому к изменению климата будущему, содействия более справедливому и инклюзивному росту и укрепления управления», — сказал Шафер.

На встречах с министром финансов Шаукатом Тарином, министром экономики Омаром Аюб Ханом и министром энергетики Хаммадом Азхаром Шафер подчеркнул важность продолжения курса на программу структурных реформ, начатую правительством, особенно в энергетическом секторе.

С тех пор как Пакистан стал членом Всемирного банка в 1950 году, стране была предоставлена помощь в размере 40 миллиардов долларов. Программа банка регулируется Стратегией партнерства со страной на 2015-2020 годы с четырьмя приоритетными областями взаимодействия: энергетика, развитие частного сектора, интеграция и предоставление услуг. Текущий портфель включает 58 проектов и общие обязательства в размере 13,8 миллиарда долларов.

Индия исключила Пакистан из дебатов по Афганистану в СБ ООН

Исламабад выразил сожаление по поводу того, что представитель Пакистана не присутствовал на сессии СБ ООН по Афганистану, поскольку постоянный представитель Индии при ООН, председательствующий в совете в августе, отклонил просьбу страны об участии.

СБ ООН собрался на прошлой неделе, чтобы обсудить ухудшающуюся ситуацию в Афганистане, и завершил сессию совместным призывом ко всем сторонам конфликта, включая талибов, уменьшить насилие и стремиться к политическому урегулированию. Министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар попросил главу МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара организовать встречу СБ после нападения талибов на крупные города и резиденцию министра обороны Бисмиллы Мохаммади в Кабуле.

«Вызывает глубокое сожаление тот факт, что <…> просьба Пакистана к председателю Совета Безопасности выступить на сессии Совета и изложить свою точку зрения на мирный процесс в Афганистане не была удовлетворена. <…> Платформа совета была предоставлена для распространения ложной информации против Пакистана», — говорится в заявлении министерства иностранных дел республики.

Китай построил передовой военный корабль для ВМС Пакистана

Китай построил «самый технологически продвинутый» военный корабль для ВМС Пакистана. Его задача — укрепить способность Исламабада реагировать на будущие вызовы. Церемония спуска на воду третьего из четырех китайских многоцелевых фрегатов TYPE-54 состоялась на верфи Hudong Zhonghua в Шанхае. Многоцелевые фрегаты нового поколения оснащены новейшими системами надводного, подводного и противовоздушного вооружения. Пакистан подписал первоначальный контракт на поставку двух фрегатов TYPE-54 в 2017 году. Дополнительное соглашение еще на два судна было подписано в июне 2018-го.

Первый в своем классе фрегат был спущен на воду в августе прошлого года и начал ходовые испытания в конце мая, второй был спущен на воду в январе. Церемония закладки киля для третьего из них состоялась в мае.

Новые фрегаты смогут выполнять функции противокорабельной, противолодочной и противовоздушной обороны. Обозначение Type-054-AP предполагает, что корабли являются производными от фрегатов класса Type-054, почти 30 из которых в последние годы поступили на вооружение Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая.

Ввод в строй новых фрегатов «внесет вклад в поддержание мира, стабильности и равновесия сил в регионе Индийского океана». Эксперты говорят, что военные корабли «удвоят боевую мощь» ВМС Пакистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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