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Суд приговорил бизнесмена из «лондонского списка» к колонии за мошенничество

  /   Обновлено: 11 августа 2021 18:46
Происшествия
Суд приговорил бизнесмена из «лондонского списка» к колонии за мошенничество
komi.sledcom.ru

Ростов-на-Дону, 11 августа. Решением Ленинского районного суда бизнесмен Андрей Каковкин получил 4,5 года колонии общего режима по делу о хищении крупной суммы денежных средств.

Как сообщили в среду в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, ранее бизнесмен был включен в «лондонский список» уполномоченного при президента России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Было установлено, что весной 2015 года Каковкин предложил местному бизнесмену услуги по покупке сельскохозяйственных земель в Щербиновском районе Кубани. За это он получил 400 тыс. долларов.

«Приговором суда Каковкину назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отмечается в сообщении суда.

Сам Каковкин заявил, что не признает вину в инкриминируемом ему преступлении. Приговор в законную силу не вступил.

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