Аналитики EurAsian Times указали на связь российско-китайских учений и маневров НАТО

Нью-Дели, 11 августа. Масштабные российско-китайские военные учения являются ответом на маневры Североатлантического альянса. Такое мнение высказали обозреватели индийского издания EurAsian Times.

Автор материала Джаянта Калита указывает, что крупномасштабные учения военных из России и КНР проходят на северо-западе Китая. Как передает «ПолитРоссия», в этом заключается связь с маневрами НАТО: в данный момент США проводят многомесячные военные игры со своими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе.

Примечательно, что в ходе стратегических тренировок китайские военные впервые показали передовые разработки техники и вооружения, в частности, истребители-невидимки J-20 и большой транспортный самолет Y-20.

«Этот шаг НОАК позволит российским военным получить больше информации о J-20 Mighty Dragon, который конкурирует с российским Су-57», – говорится в публикации.

Эксперт полагает, что такое решение китайского командования говорит о высоком уровне доверия между КНР и РФ. Однако это вполне логично, так как обе страны сталкиваются с вызовами со стороны США.

Ранее британское издание Daily Express отмечало, что западные страны обеспокоены укреплением военного сотрудничества Москвы и Пекина. При этом аналитики South China Morning Post предполагали, что Китай покажет на учениях новые виды вооружения, чтобы опробовать их на практике, передает RT.