Трое в масках связали скотчем и ограбили бизнесмена в его доме под Москвой

Раменское, 11 августа. Полицейские сбились с ног в поисках трех мужчин, которые ограбили частное жилище крупного предпринимателя в Подмосковье. Как стало известно ФАН, подозреваемые проникли в дом с помощью обыкновенной лестницы.

Преступление было совершено примерно в 02:30 10 августа в городском округе Раменское Московской области. После заявления хозяина жилища стражи порядка выдвинулись в элитный поселок Родники. На месте преступления они изъяли отпечатки пальцев, следы обуви и куски канцелярского скотча. Блюстители закона также выяснили обстоятельства злодеяния.

«68-летний генеральный директор фирмы, которая занимается производством керамических изделий, мирно спал в доме вместе со своей 64-летней женой, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Среди ночи супруги проснулись от ударов по телу. От неожиданности они даже не могли оказать сопротивление. Трое мужчин в масках связали скотчем руки мужчины и женщины и стали требовать выдать им все деньги, которые имеются в жилище. Мы также выяснили, что злоумышленники проникли на второй этаж по лестнице, которую нашли на приусадебном участке».

Сначала пострадавшие отказались выполнять требование грабителей, но те припугнули их физической расправой.

«Как рассказал на допросе глава семьи, он решил не рисковать здоровьем супруги и своей жизнью. Поэтому он выдал разбойникам ключи от сейфа, где хранилось 1 млн 200 тыс. рублей. Бандиты осмотрели сейф и скрылись. Естественно, после того как супругам удалось освободиться, они сразу подбежали к железному ящику, который оказался пустым», — добавил источник.

По данному факту силовики возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж, совершенный в особо крупном размере». Если преступники будут найдены, им грозит до 12 лет лишения свободы.