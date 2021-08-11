Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 18:55
18:51
Общество
Доктор Мясников заявил о международном признании вакцины «Спутник V»
18:51
Происшествия
ДТП с двумя машинами и автобусом произошло в Крыму на трассе Симферополь — Евпатория
18:48
Общество
На агровыставке в Челябинске можно будет привить животных от коронавируса
18:46
Спорт
Хабиб Нурмагомедов занялся в Дагестане производством овечьего сыра
18:43
Общество
Не ломать копья: оперный певец Самсонов уверен, что в ситуации Булановой разберутся
18:41
Происшествия
Суд приговорил бизнесмена из «лондонского списка» к колонии за мошенничество
18:40
Общество
Брендом Липецкой области станет донской осетр
18:39
Армия
Аналитики EurAsian Times указали на связь российско-китайских учений и маневров НАТО
18:39
Происшествия
Трое в масках связали скотчем и ограбили бизнесмена в его доме под Москвой
18:36
Общество
Петербургский стандарт: застройщиков обяжут сдавать жилье в комплекте с соцобъектами
Все новости

Трое в масках связали скотчем и ограбили бизнесмена в его доме под Москвой
Происшествия
Трое в масках связали скотчем и ограбили бизнесмена в его доме под Москвой
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Раменское, 11 августа. Полицейские сбились с ног в поисках трех мужчин, которые ограбили частное жилище крупного предпринимателя в Подмосковье. Как стало известно ФАН, подозреваемые проникли в дом с помощью обыкновенной лестницы.

Преступление было совершено примерно в 02:30 10 августа в городском округе Раменское Московской области. После заявления хозяина жилища стражи порядка выдвинулись в элитный поселок Родники. На месте преступления они изъяли отпечатки пальцев, следы обуви и куски канцелярского скотча. Блюстители закона также выяснили обстоятельства злодеяния.

«68-летний генеральный директор фирмы, которая занимается производством керамических изделий, мирно спал в доме вместе со своей 64-летней женой, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Среди ночи супруги проснулись от ударов по телу. От неожиданности они даже не могли оказать сопротивление. Трое мужчин в масках связали скотчем руки мужчины и женщины и стали требовать выдать им все деньги, которые имеются в жилище. Мы также выяснили, что злоумышленники проникли на второй этаж по лестнице, которую нашли на приусадебном участке».

Сначала пострадавшие отказались выполнять требование грабителей, но те припугнули их физической расправой.

«Как рассказал на допросе глава семьи, он решил не рисковать здоровьем супруги и своей жизнью. Поэтому он выдал разбойникам ключи от сейфа, где хранилось 1 млн 200 тыс. рублей. Бандиты осмотрели сейф и скрылись. Естественно, после того как супругам удалось освободиться, они сразу подбежали к железному ящику, который оказался пустым», — добавил источник.

По данному факту силовики возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж, совершенный в особо крупном размере». Если преступники будут найдены, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Трое в масках связали скотчем и ограбили бизнесмена в его доме под Москвой
ограбление раменское
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru