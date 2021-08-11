К европейской ценности гомосексуализма добавился каннибализм. Колонка Владимира Тулина

По сообщению газеты Die Berliner Zeitung, в столице Германии начался судебный процесс над 41-летним школьным учителем Штефаном Р. Он обвиняется в убийстве. В сентябре 2020 года на сайте знакомств гомосексуалистов мужчина познакомился с 44-летним электромонтером Штефаном Т., пригласил его в гости, где и убил после полового акта. История привлекла к себе внимание тем, что учитель после всего расчленил труп и ел его в течение длительного времени, выбрасывая кости в лес в окрестностях Берлина.

Педагога-каннибала арестовали в ноябре 2020 года. На его след полиция вышла после того, как изучила записи в компьютере Штефана Т. и нашла ту, в которой он договаривается о встрече с учителем. Также был найден водитель такси, который привез электромонтера к дому Штефана Р.

Результаты обыска потрясли правоохранителей, которые обнаружили в холодильнике останки жертвы. Многие немцы недоумевают, как человек, который не скрывал, а пропагандировал свои взгляды много лет, работал с детьми. Власти в свое оправдание указывают, что он трудился не в государственной, а в частной школе в пригороде Берлина — Панков.

Впрочем, это не первый подобный случай в Германии. В 2001 году страну потрясла история каннибала из Ротенбурга. Тогда компьютерный специалист Армин Майвес после знакомства в интернете пригласил другого гомосексуалиста Бернда-Юргена Брандерса в гости и после интима отрезал ему половой орган и съел, а его партнер умер от потери крови. Армин Майвес на суде утверждал, что сделал это по просьбе умершего, однако подтвердить или опровергнуть это было невозможно. В результате он получил высшую меру наказания — пожизненное заключение.

Как сообщает Daily Mail, в Испании в июне 2021 года закончился судебный процесс над 28-летним официантом Альберто Санчесом Гомесом, известным полиции тем, что он регулярно злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Он проживал вместе со своей матерью — 68-летней Марией Соледад Гомес, которая 12 раз подавала жалобы на жестокое обращение со стороны сына, однако никаких мер принято не было. В результате официант убил ее. Во время обыска выяснилось, что он расфасовал мясо матери в пластмассовые контейнеры, а ее внутренние органы разложил на кровати. Следствие установило, что мужчина ел это мясо и давал его своей собаке. За эти деяния он приговорен к 15 годам лишения свободы.

pixabay.com / Денис Резник

Однако не всегда в ЕС отправляют каннибалов в места заключения. В болгарском селе Голямо Буково до своей смерти в октябре 2019 года жил Николай Гьоргов, наводя ужас на односельчан 24 года. У него интересная биография. Он капитан 1-го ранга, командовал крупнейшим болгарским военным кораблем, служил в структурах НАТО. Как-то он катался в греческом порту Пирей на аквабайке и перевернулся. Гьоргов получил травму головы. Капитана спасли, но после этого стали замечать за ним разные странности и в результате отправили на пенсию. После этого с ним развелась жена, забрав для себя и сына их городскую квартиру. Гьоргов был вынужден поселиться в селе Голямо Буково в доме, доставшемся ему после смерти родителей. Там он увлекся чтением книг по восточной мистике и философии. В результате он пришел к выводу, что для обретения бессмертия ему необходимо убить и съесть семь односельчан, и составил соответствующий список.

В 1995 году он убил и съел первых двух человек из этого списка, но вскоре был разоблачен. Его признали невменяемым, лечили некоторое время в психиатрической больнице, а затем выпустили на свободу. О том, какой ужас он наводил на своих земляков, свидетельствует тот факт, что когда он заходил в автобус, чтобы ехать в город, то оттуда выбегали все пассажиры, а водители оборудовали кабину так, чтобы она закрывалась изнутри.

Николай Гьоргов периодически напоминал о своем существовании. Соседу он откусил кусок уха, а тот отказался подавать заявление в полицию, испугавшись угрозы каннибала доесть его. Зато он получил субсидию ЕС как сельхозпроизводитель, о которой подавляющее большинство его односельчан могут только мечтать.

Перед смертью он готовил документы, чтобы осудить Болгарию в Европейском суде по правам человека. Дело в том, что полиция взяла с хозяев и продавцов обоих магазинов в селе письменные обязательства не продавать ему алкоголь, так как он становился агрессивным в пьяном виде. По мнению Гьоргова, это нарушало его права. Зная, что из себя представляет ЕСПЧ, не сомневаюсь, что права этого человека там были бы защищены всесторонне и в полном объеме, ему была бы выплачена солидная денежная компенсация из бюджета Болгарии, а право 700 жителей села Голямо Буково на жизнь было бы проигнорировано.