Дробницкий объяснил ошибку телеведущего Fox News, перепутавшего Маркса с Гитлером

Американская система образования может принести успех только тем, кто собирается работать на американские же корпорации, поэтому внедрять ее в России не стоит. Об этом ФАН заявил политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя скандал вокруг реплики телеведущего Fox News.

Ранее ведущий этого американского телеканала Билл Хеммер, подчеркивая важность темы образования для США, рассказал, что специально ездил в город Трир в ФРГ, чтобы отыскать там отчий дом немецкого философа Карла Маркса. Потому что в 1848 году, по словам журналиста, именно он написал «Майн кампф», и ему, Хеммеру, хотелось разобраться в этой книге.

Дробницкий допустил, что журналист мог просто оговориться. Впрочем, по мнению собеседника ФАН, Fox News не входит в десятку лучших интеллектуальных каналов, и ошибку ведущего, скорее всего, мало кто заметил.

«Люди, которые хотят получить образование в США и не нести ерунду, могут этого достичь. Но есть особенность: американцы стараются не получать лишних знаний, они очень рациональны и монетизируют полученную информацию. К тому же, узкопрофильное образование дешевле», — пояснил собеседник агентства.

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

Эксперт сообщил, что журналистов в США учат убедительно говорить, иметь четкую артикуляцию, выразительно выглядеть в кадре. При этом в информационных программах встречаются и политические назначенцы.

«Возьмем Джейн Псаки, над которой часто смеются и обсуждают ее ответы. Она в первую очередь должна быть стрессоустойчивой и давать журналистам только ту информацию, которую ей согласовали. Она должна исполнять только поставленные задачи, больше от нее ничего не требуется. В этом — принцип организации американского общества. Образно говоря, парень, отец которого лучше всех забивал гвозди в штате Канзас, не хочет знать, как извлечь квадратный корень из девяти. Он хочет лучше всех забивать гвозди в штате Канзас», — объяснил Дробницкий.

По словам политолога, некоторые государства пытаются копировать систему образования США, руководствуясь тем, что Америка — самая богатая страна мира.

«Но подобная система образования может принести успех только тем людям, которые работают в компаниях с американским укладом и порядками. Если мы начинаем в образовании подражать американцам, мы тем самым готовим нашу молодежь для работы на их корпорации, а не на наших предприятиях. Принцип, на котором более двух веков работает американское общество, вряд ли подойдет нам. То же самое и с американским образованием — оно не принесет успех русским», — предупредил эксперт по Америке.

При этом Дробницкий признался, что не уверен, есть ли смысл восстанавливать в России советскую систему образования, которая некогда так хорошо себя зарекомендовала, ведь страна и мир стали другими.

flickr.com / estia-officiel

«ЕГЭ в российских условиях зарекомендовал себя не лучшим образом. Но ЕГЭ — только часть американской системы. У них есть и хорошие наработки. Например, школьники задолго до выпуска начинают переписываться с представителями высших учебных заведений, в которые хотят поступить. Некоторые корпорации заключают контракты со студентами и оплачивают образование своим будущим работникам», — отметил собеседник ФАН.

Он добавил, что либералы во всем мире захватили систему образования, так как это один из важнейших секторов в любом государстве.

«Образование формирует сознание подрастающего поколения. Образование — вещь идеологическая, и в США в том числе. Именно это мы должны помнить в первую очередь», — обратил внимание политолог.

Молодежи необходимо не только предоставлять возможность получить знания, которые позволят ей работать. Ее еще нужно правильно воспитывать, так как от этого зависит будущее России, заключил Дробницкий.

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