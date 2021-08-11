США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Вашингтон, 11 августа. Американские военные провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерный заряд, сообщили в Пентагоне.

Испытания были проведены благодаря совместным усилиям летчиков 576-й испытательной эскадрильи и членов «Космической дельты – 30», говорится в сообщении. Американские военные считают, что такие мероприятия позволят отследить готовность систем вооружения и «убедят союзников, что американские средства ядерного сдерживания безопасны».

Ранее в Пентагоне заявили о намерениях сохранить военное присутствие США в Сирии. Террористы все еще сосредоточены в регионе, поэтому американцы должны помочь, добавили в ведомстве.