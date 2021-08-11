Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 18:55
18:51
Общество
Доктор Мясников заявил о международном признании вакцины «Спутник V»
18:51
Происшествия
ДТП с двумя машинами и автобусом произошло в Крыму на трассе Симферополь — Евпатория
18:48
Общество
На агровыставке в Челябинске можно будет привить животных от коронавируса
18:46
Спорт
Хабиб Нурмагомедов занялся в Дагестане производством овечьего сыра
18:43
Общество
Не ломать копья: оперный певец Самсонов уверен, что в ситуации Булановой разберутся
18:41
Происшествия
Суд приговорил бизнесмена из «лондонского списка» к колонии за мошенничество
18:40
Общество
Брендом Липецкой области станет донской осетр
18:39
Армия
Аналитики EurAsian Times указали на связь российско-китайских учений и маневров НАТО
18:39
Происшествия
Трое в масках связали скотчем и ограбили бизнесмена в его доме под Москвой
18:36
Общество
Петербургский стандарт: застройщиков обяжут сдавать жилье в комплекте с соцобъектами
Все новости

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

  /   Обновлено: 11 августа 2021 18:46
Армия
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
defense.gov  /  United States Air Force

Вашингтон, 11 августа. Американские военные провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерный заряд, сообщили в Пентагоне.

Испытания были проведены благодаря совместным усилиям летчиков 576-й испытательной эскадрильи и членов «Космической дельты – 30», говорится в сообщении. Американские военные считают, что такие мероприятия позволят отследить готовность систем вооружения и «убедят союзников, что американские средства ядерного сдерживания безопасны».

Ранее в Пентагоне заявили о намерениях сохранить военное присутствие США в Сирии. Террористы все еще сосредоточены в регионе, поэтому американцы должны помочь, добавили в ведомстве.

Вернуться назад

Все новости / Армия / США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
сша ракеты испытания minuteman iii
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru