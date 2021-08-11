Ростовский минкульт готовится ко Дню города несмотря на ковидные ограничения

Ростов-на-Дону, 11 августа. Несмотря на ограничения по распространению COVID-19, донская столица собирается с размахом отметить День города. По крайней мере, об этом говорит информация, размещенная на сайте госзакупок, где городское управление культуры ищет подрядчика для организации праздничного концерта.

Согласно размещенной на сайте информации, сумма контракта составляет 4,2 млн рублей. На эти деньги подрядчик должен собрать сцену, обеспечить как минимум работу трех огромных экранов, шести гримерок и биотуалетов. Оборудование должно быть собрано 10 сентября, а демонтаж произведен до 13 сентября.

Ранее ФАН сообщал, что с введением новых ограничений донские рестораторы заявили о падении выручки до 70% и закрытии 24 заведений. Многие бизнесмены жалуются не только на ограничения заполняемости столиков на 30%, но и на требования предъявить ПЦР-тест или справку, а также на проверки этих документов во время отдыха горожан силовыми структурами.