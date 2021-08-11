Депутат Госдумы подарил 1 млн долларов Садулаеву за победу на ОИ-2020

Махачкала, 11 августа. Депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву 1 миллион долларов за победу на токийской Олимпиаде.

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня 1 миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио», — рассказал олимпиец в интервью «Р-Спорт».

По словам спортсмена, его наставник не остался без внимания. Садулаев пообещал и в будущем радовать болельщиков победами.

Борец вольного стиля Садулаев принес сборной России 19-е золото на токийских Играх и стал двукратным олимпийским чемпионом. В финальной схватке в весовой категории до 97 килограммов Садулаев победил олимпийского чемпиона бразильской Олимпиады американца Кайла Снайдера — 6:3.