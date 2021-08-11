Сбежавшие из выборгского суда братья задержаны в Ленобласти

Санкт-Петербург, 11 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали братьев-арестантов Мигутиных, ранее сбежавших из здания суда в Выборге. Беглецов нашли в Ленинградской области.

Михаил и Николай Мигутины оказались на скамье подсудимых по делу о побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Каждый из осужденных был приговорен к двум годам колонии строгого режима, впрочем, мужчины не захотели подчиняться закону, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По информации полиции, злоумышленники сбежали из здания мирового суда через окно. Слушание материалов дела проходило в Выборгском районе Ленинградской области.

Ранее появилась информация о побеге заключенных из истринского СИЗО. Ветеран ФСИН Василий Макеенко рассказал, почему арестантам удалось сбежать.