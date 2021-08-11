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Брендом Липецкой области станет донской осетр
Общество
Брендом Липецкой области станет донской осетр
pixabay.com  /  DanaTentis

Липецк, 11 сентября. Рыбоводческий комплекс, расположенный в деревне Локтево Задонского района Липецкой области, разводит несколько видов рыб осетровых пород, включая стерлядь, севрюгу, ленского и русско-ленского осетров. Комплекс выращивает мальков на продажу, реализует товарную рыбу, а недавно началось и производство икры, как сообщает «Капитал страны».

Рыбная продукция пользуется большим спросом не только на российском рынке, но и за рубежом. Для регулярных экспортных поставок компания планирует открыть новый цех по переработке рыбы. Это позволит серьезно расширить ассортимент выпускаемой продукции. В амбициях производителей — сделать донских осетров брендом Задонского района.

К тому же удачное расположение рыбной фермы позволяет создать туристический комплекс, гости которого смогут не только купить продукцию фермы, но и провести там несколько дней. По данным официального портала администрации Липецкой области, на территории турбазы планируют построить гостиницу на 20 мест, конференц-зал и ресторан с летней верандой.

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