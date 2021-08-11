Не ломать копья: оперный певец Самсонов уверен, что в ситуации Булановой разберутся

Российский оперный певец, эстрадный исполнитель русских романсов и песен Владимир Самсонов уверен, что ситуация, в которой оказалась Татьяна Буланова, решится правильным путем. Об этом он заявил в ходе разговора с корреспондентом ФАН.

Ранее стало известно, что территориальная избирательная комиссия №17 отказала певице Татьяне Булановой в регистрации кандидатуры для выборов в ЗакС Петербурга. Причиной стало превышение допустимого количества забракованных подписей, собранных сторонниками артистки, избирающейся от партии «Родина».

Так, Владимир Самсонов считает, что в этой спорной и неоднозначной ситуации следует спокойно разобраться вместо того, чтобы ломать копья раньше времени.

«В наше время фейков, вбросов, каких-то провокационных скандалов [достаточно], которые ориентированы на то, чтобы специально возбудить наше социальное общество. А оно сейчас будет находиться во все более и более жестком режиме перед выборами в сентябре. Эти моменты будут только увеличиваться и усиливаться. Мы можем ждать только еще большего количества вбросов и ситуаций, схожих с той, в которой оказалась Татьяна», — рассуждает артист.

Global Look Press / Anna Salynskaya / Russian Look

Самсонов не беспокоится за дальнейшую предвыборную судьбу звезды, ведь в ее случае, получившим общественный резонанс, будут разбираться профессиональные и компетентные люди.

«Насколько я знаю, сейчас из Москвы прибыла специальная комиссия для разбора этой ситуации. Это говорит о том, что на самом высоком уровне на эту тему обратили внимание и просто так ее теперь не оставят. Скажем так, что засветилось, то засветилось, это все уже не спрятать под ковер. Я совершенно не волнуюсь за Татьяну и думаю, что эта ситуация будет разбираться не только под присмотром компетентных органов, но и СМИ», — заключает Владимир Самсонов.

В недопуске до выборов Татьяны Булановой предлагает разобраться и известный актер театра и кино Евгений Дятлов. По его мнению, в случае реальных нарушений их причины стоит придать гласности, чтобы предвыборная работа велась по закону.