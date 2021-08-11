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Южный Судан обсуждает вопрос Абьея перед переговорами с Хартумом
Африка
Южный Судан обсуждает вопрос Абьея перед переговорами с Хартумом
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Джуба, 11 августа. Правительственный комитет Южного Судана провел собрание в преддверии переговоров с Хартумом по поиску окончательного решения проблемы спорного региона Абьей.

Сформированный президентом Сальвой Кииром Майардитом коллегиальный орган встретился с представителями кабмина, Законодательного совета и партийными лидерами провинции, чтобы заручиться их поддержкой и помощью в переговорах с суданской стороной, которые, как ожидается, начнутся в ближайшее время.

«Визит комитета в Абьей является первым в своем роде после его формирования несколько месяцев назад», — заявил ответственный за досье Абьея в правительстве Денг Бйонг Маджак.

Он добавил, что чиновники прибыли в регион во вторник и уже провели несколько «плодотворных» встреч с руководством местных учреждений и проектов. Комитет успел пообщаться с властями, представленными главой администрации и членами его правительства, а также депутатами Законодательного совета и партийными лидерами, получив несколько полезных предложений относительно стратегии переговоров с суданской стороной.

Официальный представитель региона Ньянвут Миан Куол заявила, что «назначение специального органа по вопросу Абьея является большим шагом в направлении решения этой проблемы раз и навсегда», и подтвердила поддержку местной администрации в деле достижения мира и стабильности в регионе.

«Формирование президентом Сальвой Кииром национального комитета для решения проблемы Абьея возродило дух надежды среди его населения», — добавила Каваль.

О создании специального совещательного органа для ведения переговоров по данному вопросу президент Южного Судана объявил в мае 2021 года. Возглавить комитет поручено советнику Киира по вопросам безопасности Туту Калваку.

Главной задачей ведомства является формирование окончательных предложений по урегулированию для представления их суданской стороне. В состав комитета входят министр по делам Восточной Африки в переходном правительстве и один из политических лидеров провинции Денг Аллор Куол, а также семь других чиновников, включая членов парламента.

Согласно подписанному в 2005 году Найвашскому всеобъемлющему мирному соглашению, гражданам района Абьей предоставлено право путем голосования определить территориальную принадлежность провинции. Однако референдум так и не состоялся ввиду того, что правительства двух стран не смогли до сих пор договориться о порядке его проведения.

Хартум настаивает на участии племени миссерия, в то время как Джуба хочет ограничить избирательный процесс представителями народностей нгок-динка, утверждая, что поддерживаемые Суданом группы не проживают постоянно в регионе, а лишь приезжают сюда пасти скот в сухой сезон. Эти заявления вызвали протест властей в Хартуме, считающих, что методы ведения хозяйства не отменяют статуса граждан региона Абьей.

Пастухи миссерия около восьми месяцев в году — с ноября по июнь — пребывают на юге Абьея. В сезон дождей они отправляются на север со своим скотом, который составляет около 10 миллионов коров, значительно превышая остальное поголовье в районе.

В результате неспособности правительств Хартума и Джубы договориться о правилах проведения голосования и формировании надзорной комиссии местные вожди инициировали собственный референдум, дату которого определяет Африканский союз. Его организовали в октябре 2013 года представители нгок-динка. В результате 99,9% населения проголосовало за присоединение Абьея к Южному Судану, что вызвало резкий бойкот со стороны правительств Хартума и Джубы, а также племени миссерия.

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