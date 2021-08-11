Житель Гусь-Хрустального предстанет перед судом за ложный донос на полицейского

Владимир, 11 августа. Обвиняемый в ложном доносе о совершении преступления житель Гусь-Хрустального предстанет перед судом, сообщили в СУ СКР по Владимирской области.

Несколько недель назад 38-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обратился в дежурную часть и заявил, что полицейский украл у него личные вещи возле торгового центра.

Следователи проверили записи с камер видеонаблюдения и увидели, что работник органов внутренних дел не совершал никаких противоправных действий в отношении заявителя.

В ходе допроса мужчина признался, что подал заявление с целью отомстить стражам порядка, остановившим его для проверки личности. По данному факту возбудили уголовное дело по первой части статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении преступления»). Он полностью признал вину и раскаялся.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в Гусь-Хрустальный городской суд для рассмотрения по существу.

Похожий случай произошел в Саратовской области. Пьяная девушка позвонила в полицию и заявила, что три года назад ее изнасиловал сосед. Позднее выяснилось, что она оговорила мужчину.