Журналисты нашли притон с бомжами на чердаке многоэтажки в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 11 августа. Журналисты проводили собственное расследование и случайно обнаружили притон на чердаке одного из домов района Черемушек в Южно-Сахалинске.

Журналисты с местного телеканала после крупного пожара на крыше одной из многоэтажек решили проверить, открыты ли двери технических помещений в жилых домах областного центра. Однако неожиданная находка их крайне удивила.

В доме на Коммунистическом проспекте они нашли на чердаке притон с бомжами, которые спали посреди мусора, пустых бутылок и старой мебели, сообщает сайт «Сахалин и Курилы». Один из пьяных жителей сооружения угрожал журналисту тем, что если из-за него закроют техническое помещение, то он найдет и побьет его.

По словам жителей дома, они много раз обращались в управляющую компанию. Люк закрывали, но упертые бомжи вновь взламывали замки и возвращались на чердак.

Ранее бездомные пробрались в подвал жилого дома, а после украли оттуда канализационные трубы. Они скрылись в неизвестном направлении.