Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 18:54
18:51
Общество
Доктор Мясников заявил о международном признании вакцины «Спутник V»
18:51
Происшествия
ДТП с двумя машинами и автобусом произошло в Крыму на трассе Симферополь — Евпатория
18:48
Общество
На агровыставке в Челябинске можно будет привить животных от коронавируса
18:46
Спорт
Хабиб Нурмагомедов занялся в Дагестане производством овечьего сыра
18:43
Общество
Не ломать копья: оперный певец Самсонов уверен, что в ситуации Булановой разберутся
18:41
Происшествия
Суд приговорил бизнесмена из «лондонского списка» к колонии за мошенничество
18:40
Общество
Брендом Липецкой области станет донской осетр
18:39
Армия
Аналитики EurAsian Times указали на связь российско-китайских учений и маневров НАТО
18:39
Происшествия
Трое в масках связали скотчем и ограбили бизнесмена в его доме под Москвой
18:36
Общество
Петербургский стандарт: застройщиков обяжут сдавать жилье в комплекте с соцобъектами
Все новости

Журналисты нашли притон с бомжами на чердаке многоэтажки в Южно-Сахалинске

  /   Обновлено: 11 августа 2021 18:15
Происшествия
Журналисты нашли притон с бомжами на чердаке многоэтажки в Южно-Сахалинске
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 11 августа. Журналисты проводили собственное расследование и случайно обнаружили притон на чердаке одного из домов района Черемушек в Южно-Сахалинске.

Журналисты с местного телеканала после крупного пожара на крыше одной из многоэтажек решили проверить, открыты ли двери технических помещений в жилых домах областного центра. Однако неожиданная находка их крайне удивила.

В доме на Коммунистическом проспекте они нашли на чердаке притон с бомжами, которые спали посреди мусора, пустых бутылок и старой мебели, сообщает сайт «Сахалин и Курилы». Один из пьяных жителей сооружения угрожал журналисту тем, что если из-за него закроют техническое помещение, то он найдет и побьет его.

По словам жителей дома, они много раз обращались в управляющую компанию. Люк закрывали, но упертые бомжи вновь взламывали замки и возвращались на чердак.

Ранее бездомные пробрались в подвал жилого дома, а после украли оттуда канализационные трубы. Они скрылись в неизвестном направлении.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Журналисты нашли притон с бомжами на чердаке многоэтажки в Южно-Сахалинске
журналисты южно-сахалинск притон бомжи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru