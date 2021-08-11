В Солнечногорске спасли трех котят, которые застряли в двухметровой трубе

Солнечногорск, 11 августа. Дети во время прогулки услышали глубоко под землей писк котят, который доносился из трубы. Ребята позвонили по номеру 112 и вызвали спасателей.

История произошла в Солнечногорске на территории стройки в Тимонове. Дети, услышавшие мяуканье котят, не растерялись. Они обратились к спасателям. Сотрудники 267-й части «Мособлпожспаса» прибыли на место. Дети отвели спасателей на стройку, где слышался писк животных.

Котята оказались в трубе, которая уходила в землю на два метра. Вытащить малышей было непросто. Специалисты использовали петли для отлова, чтобы достать животных со дна. Котят удалось спасти, вреда здоровью во время операции им не нанесли. Ребята выразили благодарность сотрудникам службы. Одного котенка забрали домой, а остальных отвезут в приют.

Кита ранее выбросило на берег на севере Сахалина. Неравнодушные местные жители попытались спасти его.