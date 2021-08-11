Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 18:54
18:51
Общество
Доктор Мясников заявил о международном признании вакцины «Спутник V»
18:51
Происшествия
ДТП с двумя машинами и автобусом произошло в Крыму на трассе Симферополь — Евпатория
18:48
Общество
На агровыставке в Челябинске можно будет привить животных от коронавируса
18:46
Спорт
Хабиб Нурмагомедов занялся в Дагестане производством овечьего сыра
18:43
Общество
Не ломать копья: оперный певец Самсонов уверен, что в ситуации Булановой разберутся
18:41
Происшествия
Суд приговорил бизнесмена из «лондонского списка» к колонии за мошенничество
18:40
Общество
Брендом Липецкой области станет донской осетр
18:39
Армия
Аналитики EurAsian Times указали на связь российско-китайских учений и маневров НАТО
18:39
Происшествия
Трое в масках связали скотчем и ограбили бизнесмена в его доме под Москвой
18:36
Общество
Петербургский стандарт: застройщиков обяжут сдавать жилье в комплекте с соцобъектами
Все новости

В Солнечногорске спасли трех котят, которые застряли в двухметровой трубе

  /   Обновлено: 11 августа 2021 18:15
Общество
В Солнечногорске спасли трех котят, которые застряли в двухметровой трубе
pixabay.com

Солнечногорск, 11 августа. Дети во время прогулки услышали глубоко под землей писк котят, который доносился из трубы. Ребята позвонили по номеру 112 и вызвали спасателей.

История произошла в Солнечногорске на территории стройки в Тимонове. Дети, услышавшие мяуканье котят, не растерялись. Они обратились к спасателям. Сотрудники 267-й части «Мособлпожспаса» прибыли на место. Дети отвели спасателей на стройку, где слышался писк животных.

Котята оказались в трубе, которая уходила в землю на два метра. Вытащить малышей было непросто. Специалисты использовали петли для отлова, чтобы достать животных со дна. Котят удалось спасти, вреда здоровью во время операции им не нанесли. Ребята выразили благодарность сотрудникам службы. Одного котенка забрали домой, а остальных отвезут в приют.

Кита ранее выбросило на берег на севере Сахалина. Неравнодушные местные жители попытались спасти его.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Солнечногорске спасли трех котят, которые застряли в двухметровой трубе
спасение котята хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru