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Шойгу провел переговоры с главой минобороны США

  /   Обновлено: 11 августа 2021 18:27
Армия
Шойгу провел переговоры с главой минобороны США
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 11 августа. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщили в МО РФ.

Министры обсудили итоги двусторонних консультаций по вопросам стратегической стабильности. Кроме этого, стороны подняли тему глобальной и региональной безопасности.

Также Сергей Шойгу 11 августа провел переговоры с главой армянского минобороны Аршаком Карапетяном в Москве. Военные обсудили взаимодействие двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ.

По словам российского министра, Армения является союзником и ключевым партнером РФ по вопросам обеспечения безопасности в Закавказье. Москва крайне заинтересована в поддержании этого региона в стабильности, добавил Шойгу.

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