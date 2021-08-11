Шойгу провел переговоры с главой минобороны США

Москва, 11 августа. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщили в МО РФ.

Министры обсудили итоги двусторонних консультаций по вопросам стратегической стабильности. Кроме этого, стороны подняли тему глобальной и региональной безопасности.

Также Сергей Шойгу 11 августа провел переговоры с главой армянского минобороны Аршаком Карапетяном в Москве. Военные обсудили взаимодействие двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ.

По словам российского министра, Армения является союзником и ключевым партнером РФ по вопросам обеспечения безопасности в Закавказье. Москва крайне заинтересована в поддержании этого региона в стабильности, добавил Шойгу.