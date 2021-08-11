Расставшаяся с мужем Анастасия Стоцкая показала нового возлюбленного

Москва, 11 августа. Популярная певица Анастасия Стоцкая после расставания с супругом перестала скрывать нового избранника. Вместе с возлюбленным звезда уехала отдыхать на Мальдивы.

Знаменитость на протяжении нескольких лет никому не говорила о разладе в семье. Она рассталась с мужем Сергеем Абгаряном, которому родила двоих детей.

Недавно звезду сцены стали все чаще замечать в компании актера и певца Александра Казьмина. В каких отношениях она с партнером по мюзиклам, Стоцкая не готова рассказывать. Но при этом звезда решила поделиться трогательным снимком с предполагаемым бойфрендом.

На опубликованном в Stories в Instagram фото звезды, одетые в темную цветовую гамму, позируют на фоне самолета. Стоцкая и Казьмин выглядят очень счастливыми.

32-летний актер активно публикует фотографии с Анастасией Стоцкой. Под снимками он оставляет трогательные тексты и эмодзи в виде сердца.

Анастасия Стоцкая была замужем два раза. Первый ее супруг — актер Алексея Секирин, второй — бизнесмен Сергей Абгарян. Во втором браке у артистки родились двое детей. Два года назад супруги расстались. Как признается звезда, она тяжело переживала разрыв отношений с Абгаряном.