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Инцидент с разливом нефти у Новороссийска взяла на контроль Генпрокуратура

  /   Обновлено: 11 августа 2021 18:05
Происшествия
Инцидент с разливом нефти у Новороссийска взяла на контроль Генпрокуратура
pixabay.com

Новороссийск, 11 августа. Генеральная прокуратура России взяла на контроль ситуацию с разливом нефти в порту Новороссийска, поручив организовать проверку по факту инцидента.

Было установлено, что все произошло во время погрузки судна Minerva Symphony через выносное причальное устройство в шести километрах от берега. В настоящее время специалисты Росприроднадзора с воздуха осматривают береговую линию Черного моря, чтобы дать объективную оценку масштабов аварии.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 252 УК РФ («Загрязнение морской среды»). Известно, что оно было изъято из органа дознания и передано для дальнейшего расследования в Краснодарский следственный отдел на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что площадь разлива нефти у Новороссийска оказалась масштабнее заявленной.

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генпрокуратура новороссийск разлив нефти
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