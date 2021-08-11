Более 50 спасателей привлекли для тушения полыхающей бани в Черкесске

Черкесск, 11 августа. Огонь охватил здание бани на улице Свободы, в тушении задействованы 58 человек. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м.

По предварительным данным, никто из сотрудников и посетителей не пострадал, сообщил источник ФАН.

Пламя перекинулось на крышу соседнего строения, в нем находится химчистка. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Несколько дней назад в Петербурге загорелся производственный цех на улице Политрука Пасечника. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал.