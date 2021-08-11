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Перелеты по Пакистану будут запрещены для непривитых

  /   Обновлено: 11 августа 2021 18:27
Общество
Перелеты по Пакистану будут запрещены для непривитых
pixabay.com

Исламабад, 11 августа. Власти Пакистана запретят гражданам республики осуществлять перелеты внутри страны без прививки против коронавирусной инфекции.

Это ограничение планируется ввести с 10 сентября. Таким образом, перелеты по Пакистану будут невозможны для тех, кто не прошел процедуру вакцинации против коронавируса.

Как ранее сообщалось, в России изменили правила для прилетевших из-за границы непривитых граждан. Возвращающиеся из других стран россияне с 30 июня должны разместить результаты ПЦР-тестов на едином портале государственных услуг, однако теперь на это дается больше времени, чем раньше.

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